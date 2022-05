Coronavirus, meno di 2mila contagi in un giorno nel Lazio, i decessi sono 12

Meno tamponi e anche meno contagi da coronavirus: questo il quadro di oggi, 2 maggio, nella Regione dove, come ogni lunedì, l’andamento della curva fa segnare una flessione rispetto agli altri giorni della settimana in conseguenza anche di un numero più basso di test che vengono effettuati nel weekend. Facendo parlare i numeri i nuovi positivi nel bollettino di oggi sono 1.927 (meno della metà rispetto 4.133 di ieri) accertati sulla base di 13.352 test, di cui 3.676 molecolari e 9.676 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14,4%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel report giornaliero sono riportati anche tutti gli altri dati: i decessi sono 12, nessuno dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni sono in numero ben superiore rispetto ai nuovi casi e sono 4.307. Per quanto riguarda, invece, i ricoverati sono 13 in più i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali (in totale sono 1.140) mentre sono tre i pazienti gravi in meno, con 59 terapie intensive occupate.

Coronavirus Lazio: i contagi e i decessi nelle singole province

Parallelamente a quanto accade nella regione, anche nelle singole province c'è un calo il numero dei nuovi contagi. Nella provincia di Roma ne sono stati accertati nelle ultime 24 ore in totale 1.529, di cui 1.144 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 489, nella Asl Roma 2 sono 296, nella Asl Roma 3 sono 359, nella Asl Roma 4 sono 92, nella Asl Roma 5 sono 120 e nella Asl Roma 6 sono 173). Nel resto del Lazio ci sono 398 contagi di cui 104 in entrambe le province di Frosinone e Viterbo, 97 in quella di Rieti e 93 nel territorio pontino. Otto dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, 3 in quella di Frosinone e uno in quella di Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 2 maggio 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove diminuisce il numero degli attuali positivi che sono poco più di 153mila. In totale sono 1.119 i ricoverati nei vari reparti mentre nelle ultime 24 ore circa 2.400 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove si trovano invece circa 151mila contagiati (in basso tutti i dati del bollettino).