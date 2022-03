Coronavirus, nel Lazio 19 decessi e 2.312 casi. Cala al 5,5% il rapporto tra positivi e tamponi

Si dimezza rispetto a ieri il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio e scende sensibilmente anche il rapporto tra positivi e tamponi. Sono 2.312 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Regione oggi, mercoledì 2 aprile, registrati a fronte di 41.672 totali, 12.357 molecolari e 29.315 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 5,5%, tra i più bassi delle ultime settimane.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Resta sempre alto ancora il dato dei decessi che sono stati 19, mentre le guarigioni sono state circa il triplo dei nuovi positivi, pari a 6.690. Scende sensibilmente, poi, il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica sono meno di 1.300 (1.287 per la precisione), ben 57 in meno in un giorno, e diminuisce anche il dato dei pazienti gravi: le terapie intensive occupate sono 108, 8 in meno rispetto a ieri.

I contagi e i decessi in tutto il Lazio

Scende il dato dei contagi giornalieri accertati da tutte le Asl del Lazio nelle ultime 24 ore: nella provincia di Roma in totale oggi sono 1.647, di cui 1.047 sono solo nella Capitale (nello specifico i casi sono 417 nella Asl Roma 1, 424 nella Asl Roma 2, 206 nella Asl Roma 3, 202 nella Asl Roma 4, 169 nella Asl Roma 5, 229 nella Asl Roma 6). Nel resto della regione i casi sono 665: 304 sono stati riscontrati nel territorio ciociaro e altri 178 in quello pontino; sono 93 quelli rilevati dall’Azienda sanitaria locale di Rieti e 90 da quella di Viterbo. Tre dei decessi, poi, sono stati registrati rispettivamente nelle province di Frosinone, Latina e Viterbo, tutti gli altri in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 2 marzo

Continua la sua fase di discesa il dato relativo agli attuali positivi nel Lazio che ad oggi sono circa 126mila, i ricoverati in totale sono 1.395, mentre nelle ultime 24 ore più di 4.300 persone

hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove rimangono quasi 125mila contagiati (nella tabella in basso tutti i dati).