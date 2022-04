Coronavirus, 14 i decessi nel Lazio. Superano quota 10mila i contagi giornalieri

Cresce nelle ultime 24 ore il numero dei contagi da coronavirus giornalieri, che oggi superano la quota dei 10mila, e anche il rapporto tra positivi e tamponi nel Lazio. Nel bollettino della Regione di oggi, mercoledì 20 aprile, sono riportati 10.681 nuovi casi accertati sulla base di 64.286 test totali che sono stati effettuati, di cui 8.727 molecolari e 55.559 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi sale rispetto a ieri di quasi tre punti percentuali arrivando al 16,6%. Un andamento questo che preoccupa in Regione con l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che ha rivolto il suo appello ai cittadini. “I casi tornano a salire - ha detto -, bisogna mantenere alta l’attenzione e rispettare i corretti comportamenti. Importantissima la quarta dose per gli over 80”.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati anche 14 decessi (di cui due nella provincia di Latina), mentre nelle scorse 24 ore le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state 8.248. Diminuisce, invece, il numero dei ricoverati anche se in un giorno è lievemente cresciuto quello dei pazienti gravi che sono in totale 69 (+2); i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali sono invece 1.151, ben 23 in meno rispetto a ieri.

I contagi e i decessi nelle singole province

Guardiamo ora, come sempre, la situazione nelle singole province; in quella di Roma sono stati accertati 7.465 nuovi casi di cui 4.926 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 2.041, nella Asl Roma 2 sono 1.585, nella Asl Roma 3 sono 1.300, nella Asl Roma 4 sono 529, nella Asl Roma 5 sono 961, nella Asl Roma 1.049). Nel resto della regione si contano oggi 3.216 contagi di cui 1.421 nel territorio pontino e 874 in quello ciociaro; altri 579 nel sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 342 da quella di Rieti. Nove decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, 2 in quella di Latina e i restanti tre in quelle di Frosinone, Rieti e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: sfiora quota 150mila il numero degli attuali positivi di cui 1.220 sono ricoverati nei vari reparti; sono invece già di 148mila i contagiati le cui condizioni non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).