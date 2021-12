Coronavirus, nel Lazio meno nuovi casi ma anche meno tamponi. Sono 1.638 i contagi, 14 decessi

Dopo giorni scende sotto la soglia dei 2mila il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio, ma sono stati di meno, come spesso accade nel fine settimana, anche i tamponi. Sono stati diffusi nel pomeriggio dall’Assessorato alla Sanità della Regione i dati del bollettino di oggi, lunedì 20 dicembre: i casi sono 1.638 a fronte di 35.689 test totali, di cui 16.751 molecolari e 18.938 antigenici. Scende rispetto a ieri il dato del rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 4,5% (ieri era del 5%).

Gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati poi 14 decessi mentre nelle scorse 24 ore i guariti sono stati 893. Sono in aumento i ricoverati: nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio ad oggi i positivi sono 904 (76 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 119 (+2). Secondo i dati che sono riportati sul portale Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati a ieri 19 dicembre, l’occupazione dei posti letti in terapia intensiva è al 12%, nelle aree non critiche al 13%.

I contagi nelle singole province

La maggior parte dei contagi di oggi sono nella provincia di Roma dove nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 1.285, di cui 824 solo nella Capitale; altri 353 sono invece nel resto della regione, ma molti di questi sono proprio nella provincia di Latina dove l’Azienda Sanitaria Locale ha riscontrato 216 nuovi contagi; sono invece 79 nella provincia di Frosinone, 39 in quella di Viterbo e 19 in quella di Rieti. I decessi sono stati tutti registrati a Roma e provincia.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Cresce ancora il numero degli attuali positivi (in virtù del fatto che i positivi giornalieri sono sempre più dei nuovi guariti) che supera ora la quota di 38mila; più di mille sono i ricoverati mentre tutti gli altri che non necessitano di ospedalizzazione sono in cura in isolamento domiciliare. Sfiora quota 460mila il dato dei contagi giornalieri dall’inizio della pandemia, mentre sono quasi 412mila le guarigioni, 9.157 i deceduti.

Le vaccinazioni

Prosegue intanto la campagna vaccinale che ha toccato l’importante traguardo delle 15mila dosi somministrate ai bambini di età compresa tra i 5 e i 11 anni. Prosegue anche il trend di crescita delle prime dosi mentre è stato superata la soglia di 1,5 milioni di booster.