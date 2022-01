Coronavirus, il Lazio conta 13.423 nuovi casi e 15 decessi. Dopo settimane l’Rt scende sotto l’1

Si mantiene stabile sopra quota 10mila il numero di contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio dove scende però, rispetto a ieri, il rapporto tra positivi e tamponi. Come riferito dalla Regione che nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 gennaio ha diffuso il consueto bollettino, i nuovi casi sono 13.423 (-1.111 rispetto a ieri), registrati a fronte di 107.505 test totali che sono stati effettuati nelle cinque diverse province, di cui 27.832 molecolari e 79.673 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,4%, due punti in meno rispetto a ieri (il dato nazionale è al 17%).

Gli altri dati

Nel report regionale sono anche riportati 15 nuovi decessi, mentre le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore sono state 5.210. Spostandoci negli ospedali, ad oggi i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.915 (27 in più in un giorno), mentre diminuisce ancora il numero delle terapie intensive occupate che sono 202 (-2). Secondo i dati del portale Agenas, aggiornati a ieri 19 gennaio, sono stabili le percentuali di occupazione dei posti letto sia nei reparti di area non critica, al 29%, che nelle terapie intensive, al 22%. Il valore Rt attuale è a 0.64, tornando sotto l’1 dopo molte settimane. “Un segnale importante che potrebbe indicare l’inizio di una fase discendente nelle prossime settimane” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

I contagi e i decessi nelle singole province

Sono più di 10mila i contagi concentrati nella provincia di Roma oggi (nello specifico sono 10.156) e 6.219 sono solo nella Capitale. Nel resto della regione i nuovi casi sono 3.267: quasi la metà sono stati accertati nel territorio pontino (1.503), altri 856 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 687 da quella di Viterbo e 221 da quella di Rieti. Due dei decessi sono stati registrati poi in Ciociaria e nella Tuscia, gli altri nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi 20 gennaio

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: ad oggi sono più di 246mila gli attuali positivi sparsi per tutto il territorio regionale. Fortunatamente la maggior parte di loro - più di 244mila - non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare, mentre circa 2mila positivi sono ricoverati. Ha superato quota 743mila, invece, il numero dei casi totali che sono stati accertati in questi quasi due anni di pandemia, con quasi 487mila guarigioni. Ma i decessi sono stati 9.594.

Lazio pronto a somministrare il vaccino Novavax

Prosegue intanto la campagna vaccinale: dall’inizio sono state somministrate 12,1 milioni di dosi, di cui 2,9 milioni sono booster raggiungendo il 61% della popolazione adulta. Nella giornata di oggi, poi, l’assessore ha parlato di una importante novità: il vaccino Novavax, approvato dall'Aifa il 22 dicembre scorso, sarà presto somministrato negli hub del Lazio. "Appena avremo le dosi partiremo - ha precisato all'Adnkronos Salute -. Le dosi dovevano arrivare già a gennaio ma ci sono stati dei ritardi. Ora potrebbero essere disponibili in Italia a febbraio. Novavax non impiega la tecnica a mRna di Pfizer e Moderna e questo potrebbe rassicurare e convincere chi ancora è scettico sul vaccino anti Covid".