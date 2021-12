Coronavirus, nel Lazio 2.285 contagi in un giorno. Aumentano ancora i ricoverati

Risalita della curva dei contagi da coronaviruns nel Lazio nelle ultime 24 ore, accompagnata però da un boom dei tamponi effettuati. Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 dicembre, la Regione ha diffuso il consueto bollettino con cui vengono forniti aggiornamenti sulla situazione: sono 2.285 i nuovi casi resi noti (+647 rispetto a ieri) a fronte di 64.538 test totali, di cui 22.407 molecolari e 42.131 antigenici. Scende rispetto al dato di ieri il rapporto tra positivi e tamponi che si assesta sul 3,5%.

Gli altri dati

Da sottolineare, analizzando il bollettino di oggi, l’aumento ancora del numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: i positivi nei reparti ordinari sono saliti a 915 (11 in più in un giorno) mentre sono arrivate a 128 le terapie intensive occupate (+9). Proprio per quanto riguarda i ricoverati, secondo il portale Agenas l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è salita di un punto arrivando al 14%, mentre è al 13% quella dell’occupazione delle terapie intensive. Nel bollettino sono riportati poi anche 13 decessi e 1.104 guarigioni.

I contagi nelle singole province

Tornano sopra quota mille i contagi giornalieri nella Capitale dove nelle scorse 24 ore ne sono stati accertati 1.191; in tutta la provincia di Roma sono invece 1.758. Altri 527 nuovi casi sono poi stati accertati nel resto della regione: il dato più alto arriva oggi dalla provincia di Frosinone dove se ne contano 207; 152 sono invece nel territorio pontino, 138 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 30 da quella di Rieti. Due decessi sono poi stati registrati nella provincia di Latina e altrettanti in Ciociaria, gli altri nella provincia di Roma

Il bollettino del 21 dicembre nel Lazio

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: arrivano quasi a 40mila gli attuali positivi in tutta la regione, con circa 38.600 persone che sono in cura in isolamento domiciliare; oltre mille sono invece i ricoverati. Ha superato la soglia dei 461mila invece il totale dei contagi che sono stati accertati dall’inizio della pandemia; circa 413mila sono le guarigioni, 9.170 decessi.

Le vaccinazioni

Sono state superate le 17mila vaccinazioni pediatriche in meno di una settimana e prosegue anche il trend di crescita delle prime dosi; sono invece più di 1,6 milioni le dosi booster per per un totale di 10 milioni e mezzo di vaccinazioni nel Lazio. Ieri sono state inoculate quasi 57mila dosi; il 19% in più del target commissariale.