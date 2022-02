Coronavirus, scende il numero dei contagi nel Lazio: 3.121 in un giorno. I decessi sono 24

Conferma la sua discesa la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: i nuovi casi di cui dà notizia la Regione oggi, lunedì 21 febbraio, sono 3.121, quasi 1.800 in meno rispetto a ieri e circa 500 in meno rispetto a lunedì scorso. I test totali che sono stati effettuati sono 33.859, di cui 8.745 molecolari e 25.114 antigenici. Scende sotto il 10% il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 9,2%.

Tutti gli altri dati nel Lazio

Torna a crescere però nelle ultime 24 ore il numero dei decessi come anche quello dei ricoverati. Le persone che non ce l’hanno fatta sono state 24 (nessuna nella provincia di Latina), mentre sono 43 i ricoverati in più in un giorno: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio sono oggi 1.683 (+42), mentre le terapie intensive occupate sono 148 (+1). Infine, le guarigioni notificate dalle Asl locali sono state 9.452 e sono il triplo dei nuovi positivi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, nella provincia di Roma i nuovi casi accertati sono 2.602 e di questi 1.746 sono nella Capitale che dopo settimane scende sotto il muro dei 2mila casi giornalieri. Nel resto della regione le nuove positività sono 519 e di queste 184 sono state accertate nel territorio pontino e 128 in quello ciociaro; altre 129 sono state rilevate dalla Asl di Viterbo e 78 da quella di Rieti. Nella provincia di Viterbo ci sono stati poi 4 decessi, altri due sono invece nel reatino, tutti gli altri sono stati registrati infine nella provincia di Roma.

Il bollettino del Lazio di oggi 21 febbraio

Questa la situazione aggiornata in tutto il Lazio: sono circa 190mila gli attuali positivi, con 1.831 persone che sono ricoverate nei vari reparti degli ospedali laziali; quasi 189mila sono invece i contagiati in isolamento domiciliare. Le guarigioni da inizio pandemia hanno superato la soglia delle 840mila, mentre sono 10.326 i deceduti.