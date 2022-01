Coronavirus, nel Lazio 26 decessi e 15.314 nuovi contagi. Più di 2mila i positivi ricoverati

E’ tornato sopra la soglia dei 15mila il numero dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio: i contagi riferiti dalla Regione con il bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 gennaio, sono 15.314; uno dei dati più alti di questo inizio anno. Cresce rispetto a ieri anche il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 15,1%. Le nuove positività sono state riscontrate sulla base di 100.878 test totali che sono stati effettuati sia dalle Asl locali che nelle farmacie, di cui 22.501 molecolari e 78.377 antigenici.

Tutti i dati di oggi nel Lazio

E’ alto oggi anche il numero dei decessi: sono 26 quelli resi noti dalla Regione con il report giornaliero in cui sono riportati anche 5.161 guarigioni. Aumenta il numero dei ricoverati sia nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio che nelle terapie intensive: nei reparti ordinari sono 1.946 i positivi (31 in più in un giorno), mentre nelle terapie intensive sono 207 (+5). Secondo quanto riportato sul portale Agenas, scende di un punto la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, che arriva al 21%, è al 30% invece quella nei reparti di area non critica (+1%). Tra i decessi, fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato si registra anche quello di una giovane donna in gravidanza non vaccinata che si è spenta all'ospedale Umberto I a Roma. “E’ un campanello di allarme - ha commentato -. E’ importante, come consigliano le società scientifiche, vaccinarsi anche in gravidanza”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Sfiorano oggi quota 12mila i contagi accertati in tutta la provincia di Roma (nello specifico sono 11.979), di cui 7.916 solo nella Capitale. Altri 3.335 sono invece nel resto della regione: pesano sul totale i 1.372 casi che sono stati riscontrati nel territorio pontino che si aggiungono ai 723 registrati dalla Asl di Viterbo, ai 726 della Asl di Frosinone e ai 454 di quella di Rieti. Quattro dei decessi, poi, sono nella provincia di Latina e altrettanti in quella di Viterbo, uno in Ciociaria e uno nel reatino; tutti gli altri infine sono nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi 21 gennaio

Sulla base dei dati del bollettino di oggi, si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: gli attuali positivi sfiorano ora la soglia dei 257mila. Di questi più di 2mila sono i ricoverati nei vari reparti degli ospedali, mentre la stragrande maggioranza, circa 254mila persone, sono in isolamento domiciliare in attesa del tampone negativo. I contagi totali accertati in questi due anni di pandemia sono quasi 760mila; 492mila sono le guarigioni, mentre i decessi sono arrivati a 9.620.