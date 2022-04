Coronavirus, 20 decessi nel Lazio e 7.341 nuovi casi. Quarta dose: sms per tutti gli over 80

Sono 7.341 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, un dato che nelle ultime 24 ore si mantiene stabile (861 in meno rispetto alla giornata di ieri) come è stabile anche il rapporto tra positivi e tamponi che è del 16,3%. Questo quanto riportato nel bollettino di oggi, venerdì 22 aprile, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. I test che sono stati effettuati in totale nelle cinque province laziali sono stati 44.874, di cui 9.025 molecolari e 35.849 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Alto il numero dei decessi, ben 20, anche se, spiega l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, tiene conto anche di alcuni recuperi; nelle scorse 24 ore, poi, le guarigioni notificate sono state 6.921. Continua la sua fase di discesa, invece, il numero dei ricoverati anche se rispetto a ieri c’è un leggero aumento dei pazienti gravi (+2) che in totale sono 71; sono invece 1.145 i positivi nei reparti ordinari, 30 in meno in un giorno. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, fa sapere l’assessore D’Amato, presto verranno inviati “sms a tutti gli over 80 per ricordare l’importanza della quarta dose; richiesta la chiamata attiva da parte dei medici di medicina generale”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Andando poi più nel particolare, vediamo quale è la situazione nelle singole province: partiamo da quella di Roma dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.377 nuovi casi, di cui 3.864 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.672, nella Asl Roma 2 sono 1.211, nella Asl Roma 3 sono 963, nella Asl Roma 4 sono 196, nella Asl Roma 5 sono 654, nella Asl Roma 6 sono 681). Nel resto della regione ne sono stati riscontrati 1.964 di cui 851 nel territorio pontino, 561 in quello ciociaro, 327 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 225 da quella di Rieti. Infine, 14 dei decessi sono stati registrati nella provincia di Roma, due in entrambe quelle di Viterbo e Rieti e uno in quelle di Latina e Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 22 aprile

Si aggiorna, sulla base dei dati di oggi, anche il quadro generale in tutto il Lazio: ha superato la soglia di 154mila il numero degli attuali positivi in tutta la regione dove sono 1.216 le persone ricoverate; per quasi 153mila dei contagiati invece le condizioni di salute, fortunatamente, non richiedono ospedalizzazione e sono in cura presso in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).