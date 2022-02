Coronavirus, nel Lazio 19 decessi e 6.356 casi. Sotto al 10% il rapporto tra positivi e tamponi

Cresce rispetto agli ultimi tre giorni il numero dei contagi da coronavirus nel Lazio, ma aumenta anche quello dei test che sono stati effettuati, mantenendo un rapporto tra positivi e tamponi sempre sotto il 10%. Questo il quadro che emerge dai dati del bollettino diffuso dalla Regione nel pomeriggio di oggi, martedì 22 febbraio. I nuovi casi sono stati 6.356, quasi il doppio rispetto a ieri (ma anche con il doppio tamponi), ma circa un migliaio in meno rispetto a martedì scorso. I test effettuati sono stati 67.359, di cui 12.797 molecolari e 54.562 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,4%.

Gli altri dati nel Lazio

Resta invece alto, ancora, il dato dei decessi che sono stati 19 (uno dei quali nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate dalle varie Asl locali sono state circa il doppio dei nuovi positivi, vale a dire 12.978. E’ in discesa, poi, il numero dei ricoverati: sono ben 10 in meno i pazienti gravi in un giorno con le terapie intensive occupate che calano a 138; i positivi ricoverati invece nei reparti di area non critica sono 1.665 (-18).

I contagi e i decessi nelle singole province

Passando alla distribuzione territoriale dei contagi si nota che in tutte le Asl sono sotto quota mille; nello specifico nella provincia di Roma i nuovi casi sono 4.513, di cui 2.550 sono nella provincia di Roma (Asl Roma 1 sono 984, Asl Roma 2 sono 834, Asl Roma 3 sono 732, Asl Roma 4 sono 546, Asl Roma 5 sono 595 e Asl Roma 6 sono 822). Nel resto della regione sono state riscontrate 1.843 nuove positività: 695 sono nel territorio pontino e 515 in quello ciociaro, altre 362 sono state accertate dalla Asl di Viterbo e 271 da quella di Rieti. Un decesso, infine, è stato registrato in ognuna delle province di Latina e Viterbo, mentre tutti gli altri sono in quella di Roma.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Scende ancora il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio che sono poco meno di 184mila; più di 6.600 persone nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove si trovano ad oggi circa 182mila contagiati; rispetto a ieri poi ci sono 28 ricoverati in meno che in totale sono 1.803 (nella tabella in basso tutti i dati).

La campagna vaccinale

E’ stata superata, poi, la quota di 13 milioni e 200mila vaccini complessivi nel Lazio che è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto alla media nazionale. Superate i 3,8 milioni di richiami effettuati, ed il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.