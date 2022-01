Coronavirus: nel Lazio 14.821 nuovi casi e 13 decessi. Quasi 265mila gli attuali positivi

Resta stabile. ma alta, la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: oggi, sabato 22 gennaio, i nuovi casi sono 14.821 resi noti dalla Regione con il bollettino che è stato diffuso nel pomeriggio. Scende leggermente rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 13,4%. I tamponi che sono stati effettuati dalle Asl locali e dalle farmacie sono stati 110.232.

Gli altri dati nel Lazio

Nel report giornaliero di oggi sono riportati anche 13 decessi e 7.081 nuove guarigioni che sono state notificate dalla varie Aziende sanitarie locali. Dopo giorni è in calo, seppur lieve, anche il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.945 (uno in meno rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 206 le terapie intensive occupate. La percentuale di occupazione dei posti letto, secondo i dati riportati sul sito Agenas, resta stabile al 30% nei reparti di area non critica, mentre cresce di un puto, arrivando al 22%, nelle terapie intensive.

I contagi e i decessi in tutte le province

Del totale dei contagio giornalieri, 11.161 sono stati accertati nella provincia di Roma, di cui 7.488 solo nella Capitale. Nelle altre quattro province sono 3.660 in totale: anche oggi il dato più alto arriva dal territorio pontino dove i nuovi casi sono 1.561; altri 1.049 ne sono stati accertati dalla Asl di Frosinone, 565 da quella di Viterbo e 485 infine da quella di Rieti. Tre dei decessi sono stati registrati poi nella Tuscia, 2 nella provincia di Latina ed uno in Ciociaria, tutti gli altri 7 sono invece nella provincia di Roma.

Il bollettino di oggi 22 gennaio nel Lazio

Sulla base dei dati di oggi, sono quasi 265mila gli attuali positivi in tutta la regione: oltre 2.100 di questi son ricoverati mentre la maggior parte - circa 262mila - fortunatamente sono in isolamento domiciliare a casa. Sono più di 773mila, invece, i contagi totali che sono stati accertati nel Lazio in questi quid due anni di pandemia: quasi 500mila sono le guarigioni mentre i decessi sono arrivati a 9.633.

La campagna di vaccinazione

Prosegue intanto la campagna vaccinale: nel Lazio sono oltre 12,2 milioni le vaccinazioni effettuate e sono stare superate le 3 milioni di dosi booster, raggiungendo il 63% della popolazione adulta. Ad oggi il 98% di adulti ha ricevuto la doppia dose e ha completato il primo ciclo vaccinale anche l'91% degli over 12. Sono infine oltre 100mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni.