Coronavirus: i contagi corrono ancora nel Lazio: sono 11.172 in un giorno. I decessi sono 14

Come accade a livello provinciale, schizza verso l’alto anche nel Lazio il dato giornaliero dei nuovi casi di coronavirus, figlio - va precisato - di un importante aumento del numero dei tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri dalle varie Asl locali, nelle farmacie e nei laboratori di tutto il Lazio tanto che si registra un seppur minimo calo del tasso di positività nelle ultime 24 ore. Facendo parlare i numeri che sono riportati nel bollettino della Regione di oggi, martedì 22 marzo, i contagi sono 11.172 ( 6.767 in più rispetto al report di ieri) mentre i test sono stati 82.573, ben più del doppio rispetto a ieri; nello specifico sono stati effettuati 13.314 test molecolari e 69.219 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è oggi del 13,5% (ieri era del 14,4% e domenica addirittura sopra il 17%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi della Regione sono riportati anche 14 decessi, uno dei quali nella provincia pontina, mentre le guarigioni notificate dalle Asl sono state 7.138. Nelle ultime 24 ore registrato anche un aumento del numero totale dei ricoverati dal momento che i positivi nei reparti ordinari degli ospedali sono 12 in più in un giorno, per un totale di 1.081; ma sono meno rispetto a ieri i pazienti gravi (-4) con 72 terapie intensive occupate.

I contagi e i decessi nelle singole province

E i contagi giornalieri sono in aumento oggi in tutte le Asl del Lazio. Nella provincia di Roma sono 7.495, di cui 5.091 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 2.087, nella Asl Roma 2 sono 1.881, nella Asl Roma 3 sono 1.123, nella Asl Roma 4 sono 445, nella Asl Roma 5 sono 798 e nella Asl Roma 6 sono 1.161); nel resto della regione i nuovi casi in totale sono 3677: di questi 1.439 sono solo nel territorio pontino e 1.177 in quello ciociaro, mentre 672 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 389 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 9 sono nella provincia di Roma, 3 in quella di Frosinone, uno rispettivamente in provincia di Latina e in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 22 marzo 2022

Si mantiene stabilmente sopra la soglia dei 100mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio (sono quasi 109mila); 1.153 di questi necessitano di ospedalizzazione e sono ricoverati nei vari reparti mentre quasi 108mila sono in cura in isolamento domiciliare a casa. I contagi totali dall’inizio della pandemia ha superato la quota di un milione e 200mila (in basso tutti i dati del bollettino).