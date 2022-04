Coronavirus, altri 14 decessi nel Lazio e 7.071 casi. Più di 155mila gli attuali positivi

Stabile l’andamento della curva dei contagi da coronavirus nel Lazio: il bollettino di oggi, sabato 23 aprile, ne riporta 7.071, circa 270 in più rispetto al dato di ieri, registrati sulla base di 44.566 test totali effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie delle cinque province, di cui 7.956 molecolari e 36.610 antigenici. Scende leggermente il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 15,8%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bolletitno sono riportati poi anche tuti gli altri dati: partiamo dai decessi che sono 14 (4 dei quali nella provincia di Latina) mentre sono state 5.012 le guarigioni. In leggera flessione invece il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari ci sono 1.143 pazienti positivi (2 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 68 (-2). Ma il Lazio, come fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, “secondo gli ultimi dati Aifa è nella top list tra le regioni per la somministrazione dei farmaci monoclonali e antivirali. Sono un’arma in più nella lotta al virus, rivolta al target previsto dal Ministero della Salute”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora come sempre la situazione nelle singole province laziali: in quella di Roma sono stati accertati nelle ultime 24 ore 4.939 nuovi casi, di cui 3.222 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.153, nella Asl Roma 2 sono 1.140, nella Asl Roma 3 sono 929, nella Asl Roma 4 sono 409, nella Asl Roma 5 sono 636, nella Asl Roma 6 sono 672). Nel resto della regione i contagi sono 2.132 di cui 952 concentrati nella provincia di Latina e 577 in quella di Frosinone, 322 sono nella Tuscia e 281 nel reatino. Per quanto riguarda i decessi, 9 sono nella provincia di Roma, 4 come detto in quella di Latina e uno in quella di Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 23 aprile 2022

Si aggiorna così, il quadro generale in tutto il Lazio: più di 156mila persone sono attualmente positive in tutta la regione. Fortunatamente la maggior parte, circa 155mila, non necessitano di ospedalizzazione e sono al momento in cura presso il proprio domicilio, mentre 1.211 sono i ricoverati nei vari reparti degli ospedali regionali (in basso tutti i dati del bollettino).