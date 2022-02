Coronavirus, nel Lazio 14 decessi e 5.639 nuovi casi. Slittano le prenotazioni per il Novavax

In flessione rispetto alla giornata di ieri il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio, dove però cresce di quasi 2 punti percentuali il rapporto tra positivi e tamponi. Questo il quadro che emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 23 febbraio, diffuso dalla Regione nel pomeriggio. I nuovi casi riportati sono 5.639, 717 in meno rispetto alla giornata di ieri e circa un migliaio in meno rispetto a mercoledì scorso. I test totali che sono stati effettuati sono 50.528, con il rapporto tra positivi e tamponi che sale all’11,1%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nuovo record di guarigioni nelle scorse 24 ore che sono state in totale 18.918 in tutto il Lazio, oltre il triplo rispetto ai nuovi casi. Sono stati invece 14 i decessi, mentre diminuisce ancora il dato dei ricoverati. Se aumenta di un’unità il numero delle terapie intensive occupate, che sono 139, i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali del Lazio sono invece 1.620 (45 in meno in un giorno).

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 4.163 i contagi che sono stati accertati nella provincia di Roma, di cui 2.527 sono solo nella Capitale; nel resto della regione ne sono stati riscontrati poi 1.476: di questi 523 sono nel territorio pontino e 458 in quello ciociaro mentre altri 251 sono stati rilevati dalla Asl di Rieti e 244 in quella di Viterbo. Quattro dei decessi sono nella provincia pontina e uno in quella ciociaro; tutti gli altri sono nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 23 febbraio

Scende ulteriormente il numero degli attuali positivi che sono circa 170mila; nel ultime 24 ore 13.249 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare in cui rimangono poco meno di 169mila contagiati. I ricoverati sono invece 1.759 (nello schema in basso tutti i dati).

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Nella provincia di Latina sono partite le somministrazioni della quarta dose per i soggetti fragili individuati nella Circolare Ministeriale, l’importante è che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima dose. Da domani sono aperte anche le prenotazioni sul portale regionale (qui tutte le informazioni). Per quanto riguarda invece il vaccino Novavax, fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, sono “pronte 22 linee di somministrazione per circa 5mila slot disponibili al giorno. L'avvio delle prenotazioni, previsto per domani, slitta poiché ad oggi non abbiamo avuto ancora certezza sul giorno di arrivo delle forniture del vaccino. Per il Lazio prevista una fornitura da 100mila dosi”.