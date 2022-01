Coronavirus, 12.651 casi e 8 decessi nel Lazio. Aumentano i ricoverati: 75 in più in un giorno

Si mantiene sopra la quota dei 10mila il numero dei casi giornalieri di coronavirus nel Lazio. Un andamento che, come ha spiegato lo stesso assessore regionale alla Sanità Alesiso D’Amato, si mantiene stazionario nei numeri ormai da giorni, dopo l’impennata di inizio anno. I nuovi casi riportati nel bollettino di oggi, domenica 23 gennaio, sono 12.651, leggermente in calo rispetto a ieri così come è diminuito anche il numero dei test che sono stati effettuati dalle varie Asl locali e nelle farmacie di tutta la regione: in totale sono stati 88.095 di cui 20.685 molecolari e 67.410 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta così sul 14,3%.

I dati di oggi in tutto il Lazio

Nel bollettino della Regione di oggi sono anche riportati 8 decessi (due dei quali sono nella provincia di Latina) e le 6.027 guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali. Dopo un temporaneo rallentamento nella giornata di ieri è tornato a crescere il numero dei ricoverati negli ospedali laziali: i pazienti positivi nei reparti ordinari sono ad oggi 2.019, ben 74 in più in un giorno, mentre in terapia intensiva ci 207 persone che hanno contratto il Covid-19 (+1).

Contagi e decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 9.654 i contagi accertati nella provincia di Roma, di cui 6.473 nella Capitale. Poco meno di 3mila (2.997) ne sono invece stati riscontrati nel resto della regione: un terzo sono solo nel territorio pontino dove le nuove positività sono 1.067, altre 867 ne sono state riscontrate dalla Asl di Frosinone, 810 da quella di Viterbo e 253 da quella di Rieti. Due dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Latina e uno in quella di Rieti, gli altri 5 in quella di Roma.

Il bollettino nel Lazio di oggi 23 gennaio 2022

Si aggiorna la situazione generale in tutto il Lazio: supera quota 271mila il numero degli attuali positivi e più di 2.200 sono i ricoverati nei vari reparti mentre circa 269mila persone che al momento risultano contagiate sono a casa in isolamento domiciliare. I casi totali accertati dall’inizio della pandemia nella regione sono più di 786mila, con più di 500mila guarigioni; i decessi sono 9.641.

La campagna vaccinale

Procede intanto la campagna vaccinale: “Ottima l’adesione all’open day che si sta svolgendo su tutto il territorio” riservato ai giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni, ha commentato l’assessore D’Amato. Sono oltre 12,3 milioni le dosi complessivamente somministrate e 3,1 milioni sono richiami con cui è stato raggiunto il 64% della popolazione adulta. Sono oltre 105mila le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11anni.