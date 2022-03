Coronavirus, 10 decessi e 8.340 nuovi casi nel Lazio. Rapporto tra positivi e tamponi al 15,3%

Diminuisce il numero dei tamponi e scende anche quello dei contagi giornalieri da coronavirus oggi, mercoledì 23 marzo, nel Lazio: sono 8.340 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e riportati nel bollettino che è stato diffuso dalla Regione nel pomeriggio. I test totali che sono stati effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie sono 54.392, di cui 11.200 molecolari e 43.192 antigenici; sale così al 15,3% il rapporto tra positivi e tamponi (ieri era del 13,5%).

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Analizzando il bollettino, poi, notiamo come nelle ultime 24 ore sia sceso il numero dei decessi, mentre è salito quello dei ricoverati. Sono 10 le persone che, contagiate dal Covid-19, non ce l’hanno fatta, due delle quali nella provincia di Latina, mentre rispetto a ieri ci sono 17 positivi in più negli ospedali: i ricoverati nei reparti di area non critica sono ad oggi 1.097 (+16), mentre le terapie intensive occupate sono 73 (+1). Le guarigioni notificate dalle Asl sono state infine 8.153.

I contagi e i decessi nelle singole province

Sul fronte contagi, andando più nello specifico, sono 6.106 quelli accertati nelle scorse 24 ore nella provincia di Roma, di cui 4.085 solo nella Capitale; nel resto della regione ne sono stati riscontrati in totale 2.234: di questi 802 sono nel territorio pontino e 716 in quello della provincia di Frosinone, 391 ne sono stati rilevati invece dalla Asl di Viterbo e 325 da quella di Rieti. Due decessi, poi, sono stati registrati in Ciociaria e altrettanti nella provincia di Latina, gli altri 6 sono in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 23 marzo 2022

Continua a crescere il numero degli attuali positivi nel Lazio, in considerazione del numero più alto di nuovi casi rispetto alle guarigioni giornaliere: secondo il bollettino di oggi sono oltre 109mila. Di questi, quasi 108mila sono in cura in isolamento domiciliare e non necessitano di ospedalizzazione, mentre i ricoverati sono 1.170. Ha superato la soglia di un milione e 200mila il numero dei contagi totali accertati dall’inizio della pandemia in tutta la regione, mentre le guarigioni sono quasi un milione e 100mila; 10.681 sono infine i decessi (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).