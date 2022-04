Coronavirus, nel Lazio 7 morti e 5.985 nuovi casi: quasi al 17% il rapporto tra positivi e tamponi

Diminuisce il numero dei test e scende anche quello dei nuovi casi di coronavirus nel Lazio: questo quanto emerge analizzando il bollettino di oggi, domenica 24 aprile, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. I contagi totali nelle cinque province sono 5.985 (1.086 in meno rispetto alla giornata di ieri) registrati a fronte di 35.514 test totali che sono stati effettuati con il rapporto tra positivi e tamponi che nelle ultime 24 ore è salito di un punto percentuale arrivando al 16,8%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come ogni giorno nel bollettino regionale sono riportati anche gli altri dati, a partire dai decessi che sono stati 7, mentre le guarigioni notificate dalle Asl sono state 3.352. Scende, poi, il numero dei ricoverati negli ospedali anche se aumenta leggermente quello dei pazienti gravi: le terapie intensive occupate, infatti, sono 70, due in più rispetto a ieri, mentre i positivi nei reparti di area non critica sono 1.125, 18 in meno in un giorno.

I contagi e i decessi nelle singole province

Guardiamo ora la situazione nelle singole province: in quella di Roma nelle scorse 24 ore sono stati accertati 4.255 nuovi contagi, di cui 2.882 sono nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.109, nella Asl Roma 2 sono 863, nella Asl Roma 3 sono 910, nella Asl Roma 4 sono 364, nella Asl Roma 5 sono 494 e nella Asl Roma 6 sono 515). Nel resto della regione ci sono oggi 1.730 casi in più, di cui 625 nella provincia di Latina e 606 in quella di Frosinone, 298 ne sono stati invece rilevati dalla Asl di Viterbo e 201 da quella di Rieti. Per quanto riudrai i decessi, 6 sono nella provincia di Roma e uno in quella di Frosinone, nessuno nel territorio pontino.