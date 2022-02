Coronavirus, nel Lazio 17 decessi e 5.361 nuovi casi. In calo incidenza e valore Rt

Come nella provincia pontina, anche in tutto il Lazio si mantiene stabile l’andamento dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 5.361 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Regione con il consueto bollettino di oggi, giovedì 24 febbraio, 278 in meno rispetto a ieri e circa un migliaio in meno rispetto a giovedì scorso. Stabile anche il numero dei tamponi che sono stati effettuati, 50.789 con il rapporto tra positivi e tamponi che è del 10,5%.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Nelle scorse 24 ore le guarigioni sono state più del doppio dei nuovi casi, vale a dire 11.751 mentre i decessi sono stati 17 (due dei quali nella provincia di Latina). Scende ancora, poi, il numero totale dei ricoverati negli ospedali del Lazio: aumenta, infatti, di una unità il dato delle terapie intensive occupate che sono 140, mentre i positivi nei reparti di area non critica sono 1.553 (-67).

In calo incidenza e Rt

“In calo l’incidenza e il valore Rt - comunica l’assessore regionale alla Sanità del Lazio: la prima è di 676 casi per 100mila abitanti (870 la scorsa settimana), mentre il secondo è a 0.7, rispetto allo 0.94 della scorsa settimana. Cala anche la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive. E’ inoltre in corso - ha poi aggiunto l'assessore - la predisposizione del piano straordinario di recupero di 19mila interventi chirurgici”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono meno di 4mila i contagi nella provincia di Roma (3.916) e di questi 2.387 sono solo nella Capitale. Nel resto della regione sono stati rilevati altri 1.445 nuovi casi di cui 553 nel territorio pontino e 455 in quello ciociaro; altri 277 ne sono stati accertati dalla Asl di Viterbo e 160 da quella di Rieti. Due dei decessi sono stati registrati rispettivamente nelle provincie di Latina e Viterbo e uno in quella di Rieti; tutti gli altri sono nella provincia di Roma.

In conseguenza del numero più alto di guarigioni rispetto ai nuovi casi, il numero degli attuali positivi scende ancora e arriva a circa 164mila; più di 6mila persone nelle ultime 24 ore hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove si trovano ancora più di 162mila contagiati. I ricoverati in totale sono 1.693 (tutti i dati nela tabella in basso).