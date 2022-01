Coronavirus, nel Lazio 27 decessi e 7.622 nuovi casi. Sono più di 2mila i ricoverati

Scende il numero dei contagi giornalieri nel Lazio, come spesso accade il lunedì in conseguenza di un un più basso numero dei tamponi che vengono effettuati nel fine settimana. E rispetto a ieri, infatti, sono meno anche i test mantenendo invece stabile il rapporto tra positivi e tamponi. Facendo parlare i numeri, come riportato nel bollettino della Regione di oggi, lunedì 24 gennaio, i nuovi casi di coronavirus nel Lazio sono 7.622 (5.029 in meno rispetto a ieri) su 55.750 test totali, di cui 14.919 molecolari e 40.831 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è invece del 13,6%.

Gli altri dati nel Lazio

E’ alto, invece, il numero di decessi di cui dà notizia la Regione, che sono 27, mentre le guarigioni notificate nelle scorse 24 ore dalle Asl locali sono state 7.139. Aumentano rispetto a ieri i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio che sono 2.047, 28 in più in un giorno, mentre diminuiscono (-5) quelli in terapia intensiva che sono 202. Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati a ieri 23 gennaio, la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica sale di un punto e arriva al 31%, mentre è stabile al 22% nelle terapie intensive.

I contagi e i decessi nelle singole province

Scende, inevitabilmente, il numero dei contagi nelle singole province del Lazio: in quella romana in totale oggi sono 6.384 (nella sola Capitale ne sono stati accertati 4.571), mentre nel resto della regione se ne contano 1.238: nel territorio pontino sono state riscontrate 432 nuove positività, 373 nella provincia di Viterbo, 267 in quella di Frosinone, 166 in quella di Rieti. Nella Tuscia sono poi stati registrati 3 decessi, due nella provincia di Latina e uno rispettivamente nel reatino ed in Ciociaria; nella provincia di Roma, infine, i morti sono stati 19.

Il bollettino del 24 gennaio nel Lazio

Questo il quadro aggiornato in tutto il Lazio in cui sono circa 271mila gli attuali positivi. La maggior parte di questi (quasi 270mila) sono in isolamento domiciliare a casa, mentre circa 2.200 sono i pazienti ricoverati. Procede a grandi passi verso la cifra di 800mila il numero dei contagi totali accertati nella reigone dall'inizio della pandemia mentre sono 512mila le guarigioni; sono arrivati infine a 9.668 i decessi.