Coronavirus, nel Lazio 3.337 nuovi casi. In un giorno 34 ricoverati in meno negli ospedali

Risale, come spesso accade il martedì in conseguenza di un numero più alto di tamponi effettuati rispetto al fine settimana, la curva dei contagi da coronavirus nel Lazio. I nuovi casi riportati nel bollettino che nel pomeriggio di oggi, 24 maggio, è stato diffuso dalla Regione sono 3.337 (quasi 2mila in più rispetto a ieri) registrati nelle cinque province sulla base di 30.592 test totali, di cui 6.166 molecolari e 24.426 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è appena sono l’11% (al 10,9% stabile nelle ultime 24 ore).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino sono riportati poi anche tutti gli altri dati, ed in particolare quello relativo ai ricoverati che fa segnare un importante riduzione: sono infatti 30 di meno in un giorno i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (in totale sono 689), mentre sono 4 i pazienti gravi in meno con 40 terapie intensive occupate. I decessi registrati sono stati 4, di cui nessuno nella provincia di Latina, e le guarigioni notificate si confermano in un numero superiore rispetto ai nuovi casi, pari a 5.080.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora la situazione nelle singole province. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati 2.480 i contagi, di cui 1.763 sono concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 648, nella Asl Roma 2 sono 581, nella Asl Roma 3 sono 534, nella Asl Roma 4 sono 177, nella Asl Roma 5 sono 290 e nella Asl Roma 6 sono 250). Nel resto della regione i nuovi positivi sono 857, di cui 355 sono stati accertati nel territorio pontino, 258 in quello ciociaro, 155 dalla Asl di Viterbo e 89 da quella di Rieti. I decessi, infine, sono stati tutti registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 24 maggio 2022

Si aggiorna ancora la situazione generale nel Lazio dove scende il numero degli attuali positivi che sono poco più di 134mila e di questi 726 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali. La maggior parte (circa 133mila) sono in condizioni tali da poter essere in osservazione a casa, mentre circa 1.700 persone hanno lasciato l’isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).