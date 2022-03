Coronavirus, nel Lazio altri 9.235 nuovi casi e 20 decessi. Più ricoverati negli ospedali in un giorno

Oltre 9mila contagi da coronavirus e 20 decessi in un giorno: questi gli ultimi dati che sono stati registrati nel Lazio e che sono riportati nel bollettino di oggi, giovedì 24 marzo. Dati che confermano l’andamento in ripresa della curva degli ultimi giorni, che trova corrispondenza anche a livello provinciale. Nello specifico sono 9.235 i nuovi casi di cui dà notizia la Regione, registrati a fronte di 58.716 test totali, di cui 11.593 molecolari e 47.123 antigenici. Si mantiene oltre il 15%, per la precisione al 15,7%, il rapporto tra positivi e tamponi.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Come detto nel bollettino di oggi sono riportati anche 20 decessi, uno dei dati più alti degli ultimi giorni; le guarigioni notificate dalle Asl sono state invece 7.107. Nelle ultime 24 ore, poi, è aumentato il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio, ma è in lieve calo quello dei pazienti gravi: i positivi nei reparti di area non critica sono infatti 1.116 (19 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 71 (2 in meno).

I contagi e i decessi nelle singole province

Rispetto a ieri i contagi sono in aumento in tutte le Asl del Lazio. Nella provincia di Roma sono stati accertati 6.607 nuovi casi, di cui 4.576 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.761, nella Asl Roma 2 sono 1.609, nella Asl Roma 3 sono 1.206, nella Asl Roma 4 sono 370, nella Asl Roma 5 sono 782 e nella Asl Roma 6 sono 879). Nel resto della regione ne sono stati riscontrati altri 2.628 di cui 980 sono nel territorio pontino e 864 in quello ciociaro, mentre 475 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 309 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi 16 sono nella provincia di Roma, 2 in quella di Rieti e i restanti in quelle di Latina e Frosinone.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 24 marzo 2022

Anche oggi, in conseguenza del dato più alto di nuovi casi rispetto alle guarigioni, è in crescita il numero degli attuali positivi che sono più di 110mila in tutto il Lazio. Di questi 1.187 necessitano di ospedalizzazione e sono ricoverati in ospedale, mentre 110mila persone che sono contagiate sono fortunatamente in isolamento domiciliare a casa. Ha superato la soglia del milione e 100mila il numero delle guarigioni dall’inizio della pandemia mentre i casi totali sono stati più di un milione e 200mila (in basso tutti i dati del bollettino).