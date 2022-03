Coronavirus, nel Lazio altri 8.807 contagi e 16 decessi in un giorno. Aumentano incidenza e Rt

“Il contesto epidemiologico richiede attenzione”: con queste parole l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato commenta gli ultimi dati che raccontano la situazione attuale nel Lazio chiamato ad affrontare un altro momento delicato dall’inizio della pandemia da coronavirus. Nel bollettino di oggi, venerdì 25 marzo, sono riportati 8.807 nuovi casi che sono stati accertati sulla base di 54.771 test totali che sono stati effettuati dalle Asl, nelle farmacie e nei laboratori, di cui 10.562 molecolari e 44.209 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi arriva così al 16,1% (ieri era del 15,7%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati anche altri 16 decessi (nessuno nella provincia di Latina) e 7.846 guarigioni notificate dalle varie Azienda sanitarie locali. Nelle ultime 24 ore, ed è questa la nota lieta, è leggermente diminuito però il numero dei ricoverati: i pazienti positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono 1.110 (6 in meno in un giorno), mentre sono 70 le terapie intensive occupate (-1).

Coronavirus Lazio: incidenza e Rt in crescita

E nel contesto del bollettino giornaliero, l’assessore D’Amato fa il punto anche su tutti gli altri parametri che permettono di fare un'analisi a più ampio raggio della situazione attuale nel Lazio: nell’ultima settimana è salita l’incidenza che torna sopra quota mille ogni 100mila abitanti e anche il valore Rt torna sopra l’1, a quota 1.23; stabile invece l’occupazione dei posti letto ospedalieri.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, 6.227 ne sono stati accertati nella provincia di Roma di cui 4.145 sono nella Capitale; nel resto della regione ne sono stati riscontrati 2.580: di questi 928 sono nel territorio pontino, 867 in quello ciociaro, 416 in provincia di Viterbo e 369 in quella di Rieti. Dodici dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia romana, uno in quella di Frosinone e 3 nella Tuscia.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 25 marzo 2022

Prosegue nella sua fase di crescita il numero degli attuali positivi che nel Lazio sono più di 112mila; 110mila sono le persone al momento contagiate che fortunatamente sono in isolamento domiciliare, mentre 1.180 sono i ricoverati totali nei vari reparti degli ospedali laziali (in basso tutti i dati del bollettino).