Coronavirus, nel Lazio altri 16 morti e 3.396 casi. Oltre il 17% il rapporto tra positivi e tamponi

Meno tamponi e anche meno casi giornalieri di coronavirus nel Lazio dove però nelle ultime 24 ore è salito il rapporto tra positivi e tamponi. Questo il quadro che emerge dal bollettino di oggi, martedì 26 aprile, della Regione. I contagi che sono stati accertati sono 3.396, in linea con i dato di ieri, mentre sono stati 19.667 i test totali effettuati nelle cinque province, di cui 5.151 molecolari e 14.516 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi sale di oltre un punto percentuale ed è oggi del 17,3%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Alto anche il dato relativo ai decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 16 (nessuno dei quali nella provincia di Latina) mentre sono state 5.689 le guarigioni notificate. Fa registrare un importante aumento, poi, il numero dei ricoverati negli ospedali del Lazio: i pazienti positivi nei reparti di area non critica sono 1.181, 42 in più in un giorno, mentre scendono leggermente le terapie intensive occupate che sono 66 (-4).

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora, come sempre, la situazione nelle singole province: in quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati 2.685 nuovi casi di cui 1.928 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 627, nella Asl Roma 2 sono 454, nella Asl Roma 3 sono 847, nella Asl Roma 4 sono 228, nella Asl Roma 5 sono 271 e nella Asl Roma 6 sono 258). Nel resto della regione i contagi sono in totale 711, di cui 308 nel territorio pontino, 187 in quello ciociaro, 130 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 86 da quella di Rieti. Dieci decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma, 3 in quella di Viterbo, 2 in quella di Frosinone e uno infine nel reatino.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 26 aprile 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove sono circa 156mila gli attuali positivi. Come detto sale il numero dei ricoverati che in totale nei vari reparti degli ospedali regionali sono 1.247 e sono quasi 155mila le persone che, invece, non necessitano di ospedalizzino e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino).