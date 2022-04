Coronavirus, nel Lazio 23 morti e 8.692 casi. D’Amato: “Prime confezioni di antivirali nelle farmacie”

Sono più che raddoppiati i contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore, ma è anche aumentato il numero dei test tanto che rispetto a ieri si registra un importante diminuzione del valore del rapporto tra positivi e tamponi. E’ il quadro che emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 27 aprile, della Regione. Facendo parlare i numeri, sono 8.692 i nuovi casi a fronte di 59.587 test totali, di cui 8.687 molecolari e 50.900 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14,5% (ieri era del 17,3%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda gli altri dati riportati nel bollettino, c’è da mettere in evidenza quello dei decessi che sono 23, di cui nessuno nella provincia di Latina, mentre sono state 8.221 le guarigioni notificate nelle scorse 24 ore dalle varie Asl laziali. Pressoché stabile, infine il dato dei ricoverati: sono 1.177 i pazienti positivi nei reparti di area non critica degli ospedali (4 in meno in un giorno), mentre sono stabili le terapie intensive occupate che sono 66. E’ di queste ore poi la notizia data dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato dell ritiro presso le farmacie delle “prime cinque confezioni di farmaci antivirali su prescrizione medica. Il Lazio è la prima Regione italiana ad aver attivato la distribuzione nelle farmacie” ha spiegato D’Amato che ha rivolto poi l’invito agli over 80 ad effettuare la quarta dose del vaccino.

Coronavirus Lazio: i contagi e i decessi di oggi nelle singole province

Vediamo poi, come ogni giorno, l’andamento dei dati nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati 5.937 contagi di cui 3.873 sono nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.528, nella Asl Roma 2 sono 1.291, nella Asl Roma 3 sono 1.054, nella Asl Roma 4 sono 457, nella Asl Roma 5 sono 785 e nella Asl Roma 6 sono 822). Nel resto della Regione se ne contano altri 2.755 di cui 1.188 nel territorio pontino e 751 in quello ciociaro; altri 445 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 371 da quella di Rieti. Ventuno dei decessi sono poi stati registrati nella provincia di Roma, mentre gli altri due in quella di Viterbo; nessuno a Latina, Frosinone e Rieti.

Coronavirus Latina: tutti i dati aggiornati di oggi

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 27 aprile 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio dove sono 156.473 gli attuali positivi; di questi 1.242 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali, mentre per 155.230 persone che sono al momento contagiate è stato disposto l’isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).