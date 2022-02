Coronavirus, nel Lazio altri 3.900 casi e 6 decessi. In un giorno 62 ricoverati in meno

Si mantiene stabile l’andamento dei contagi da coronavirus nel Lazio. Sono 3.900 i nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore e che sono stati resi noti nel pomeriggio di oggi, domenica 27 febbraio, dalla Regione con il consueto bollettino, 582 in meno rispetto a ieri. Ma sono in numero inferiore anche i test effettuati, pari a 39.962, di cui 7.119 molecolari e 32.843 antigenici. Stabile dunque il rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene sotto il 10%, precisamente al 9,7%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Si abbassa anche il numero giornaliero dei decessi che sono stati 6 (uno dei quali nella provincia di Latina), e continua a scendere anche quello dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono infatti 1.390, ben 57 in meno in un giorno, e diminuisce anche il dato dei pazienti gravi con 126 terapie intensive occupate, 5 in meno rispetto a ieri. Importante anche l’aggiornamento che arriva sulle guarigioni che sono state quasi il triplo dei nuovi casi, pari a 9.482. “A Rieti - fa sapere l’assessora regionale alla Sanità Alessio D’Amato - una paziente positiva ha partorito una splendida bambina in piena sicurezza; un grazie agli operatori e auguri alla neo mamma”.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 2.830 i contagi accertati nella provincia di Roma, di cui 1.838 sono solo nella Capitale, mentre 1.070 sono nel resto della regione: 393 di questi sono stati riscontrati nel territorio ciociaro e 378 in quello pontino; altri 171 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo ed infine 138 da quella di Rieti. Due decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Rieti e uno in ognuna di quelle di Latina e Frosinone; gli altri due sono invece nella provincia romana.

Il bollettino del Lazio di oggi 27 febbraio

Scende, in virtù del numero più alto di guariti rispetto ai nuovi casi, il dato degli attuali positivi che ad oggi sono poco più di 144mila. Come detto è in diminuzione anche quello dei ricoverati che sono in totale 1.516, mentre nelle ultime 24 ore più di 5.500 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare in cui ci sono ad oggi circa 142mila contagiati.

La campagna vaccinale

Ricordiamo che nel Lazio sono aperte sul portale Salute Lazio le prenotazioni per le somministrazioni di vaccino Novavax. Intanto è stata superata la quota di 13 milioni e 200mila vaccini complessivi, con il Lazio che è la prima regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Sono state infatti superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, con una copertura del 79% di copertura della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.