Coronavirus, nel Lazio 7.409 nuovi contagi e 5 decessi. Quasi 120mila gli attuali positivi

Come ogni domenica cala il numero dei tamponi e scende anche quello dei casi giornalieri di coronavirus nel Lazio: nel bollettino che la Regione ha diffuso nel pomeriggio di oggi, 27 marzo, sono infatti 7.409 i nuovi contagi, circa un migliaio in meno rispetto alla giornata di ieri. Ma, come detto, sono stati effettuati anche meno test in tutto il Lazio, per la precisione 44.484. Sale il rapporto tra positivi e tamponi che è del 16,6% (ieri era del 14,5%).

Coronavirus Lazio, tutti gli altri dati

Con il report di oggi la Regione dà notizia anche di 5 decessi (nessuno nella provincia di Latina per il terzo giorno consecutivo), un dato che fortunatamente scende rispetto a quelli fatti registrare nella settimana, mentre sono state 3.581 le guarigioni notificate. Per quanto riguarda i ricoveri, infine, cresce leggermente il numero dei positivi negli ospedali del Lazio: sono 1.127 nei reparti di area non critica, (7 in più in un giorno), mentre sono 74 le terapie intensive occupate, (+4).

I contagi e i decessi nelle singole province

Diamo ora uno sguardo alla situaizone nelle singole province. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.373 nuovi casi di cui 3.660 solo nella capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.437, nella Asl Roma 2 sono 1.191, nella Asl Roma 3 sono 1.032, nella Asl Roma 4 sono 315, nella Asl Roma 5 sono 640 e nella Asl Roma 6 sono 758). Nel resto della regione i contagi sono stati 2.036 di cui 770 nel territorio pontino e 736 in quello ciociaro, mentre 361 sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 169 da quella di Rieti. I 5 decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 27 marzo 2022

Sfiora quota 120mila il numero degli attuali positivi che continua a crescere nel Lazio nelle ultime settimane; circa 118mila di questi fortunatamente non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in sioalmento domiciliare, mentre 1.201 sono i ricoverati nei diversi reparti (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).