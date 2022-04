Coronavirus, nel Lazio 6.351 nuovi casi e 16 decessi. Sono più di 156mila gli attuali positivi

Scende nelle ultime 24 ore il numero dei contagi da coronavirus nel Lazio come anche, seppur di poco, la percentuale del rapporto tra positivi e tamponi. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, la Regione ha diffuso il consueto bollettino con tutti i dati. Sono 6.351 i nuovi casi (2.341 in meno rispetto alla giornata di ieri), registrati a fronte di 44.907 test totali che sono stati effettuati, di cui 7.703 molecolari e 37.204 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14,1% (ieri era del 14,5%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Anche se in calo rispetto ai 23 di ieri, resta comunque alto il dato dei decessi: sono 16 quelli riportati nel bollettino di oggi, nessuno dei quali registrato nella provincia di Latina. Le guarigioni notificate dalle varie Asl regionali sono state invece 6.416, mentre scende il numero dei ricoverati anche se ci sono due pazienti gravi in più. Le terapie intensive occupate, infatti, sono oggi 68, mentre i positivi nei reparti di area non critica sono 1.185 (19 in meno in un giorno).

Coronavirus Lazio: i contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora come sempre la situazione nelle singole province. In quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 4.629 nuovi casi, e di questi 3.143 sono solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.405, nella Asl Roma 2 sono 931, nella Asl Roma 3 sono 807, nella Asl Roma 4 sono 433, nella Asl Roma 5 sono 510 e nella Asl Roma 6 sono 543). Nel resto della Regione ne sono stati accertati 1.722, di cui 669 nel territorio ciociaro e 629 in quello pontino; altri 228 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 199 da quella di Rieti. Dodici dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma, due in quella di Viterbo e gli ultimi due in quelle di Frosinone e Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 28 aprile 2022

Si aggiorna, sulla base dei dati di oggi, il quadro generale in tutto il Lazio: 156.392 sono gli attuali positivi al momento nell’intera regione e di questi 1.226 sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali. Per 155.166 persone che sono contagiate le condizioni generali non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti id dati del bollettino).