Coronavirus: nel Lazio 4.288 nuovi casi, 19 i decessi. Aumenta il numero dei ricoverati

Tornano sopra la soglia dei 4mila i contagi giornalieri nel Lazio, a fronte anche di un numero più alto di tamponi rispetto agli ultimi giorni che sono coincisi con le festività natalizie. I nuovi casi di coronavirus resi noti oggi, martedì 28 dicembre, dalla Regione con il consueto bollettino sono 4.288 mentre i test totali sono stati 89.957, di cui 23.838 molecolari e 66.119 antigenici; scende il rapporto tra positivi e tamponi che si assesta sul 4,8% (ieri era al 7,3% e più basso del dato nazionale al 7,5%).

Gli altri dati

Aumentano anche oggi i ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio hanno superato quota mille e sono arrivati a 1.025 (29 in più in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 135. Secondo i dati del portale Agenas, aggiornati al 27 dicembre, l’occupazione dei posti letto in area medica è salita 16%, mentre quella delle terapie intensive è stabile al 14%. Cresce nelle ultime 24 ore e rispetto ai dati fatti registrare nei giorni scorsi anche il numero dei decessi che sono stati 19, come anche quello dei guariti che sono stati 1.611.

I contagi nelle singole province

Boom di casi in un giorno nella Capitale; nel bollettino di oggi ne sono riportati 2.114 che salgono a 2.944 se si considera l’intera provincia di Roma. Nel resto della regione i contagi sono 1.344: il dato più alto è stato registrato nella provincia di Frosinone dove i nuovi casi oggi sono 484; 410 sono nel territorio pontino mentre altri 248 ne sono stati accertati dalla Asl di Viterbo e 202 da quella di Rieti. Tre dei decessi si sono verificati nelle province di Latina, Frosinone e Rieti; tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino del 28 dicembre nel Lazio

Superano oggi quota 56mila gli attuali positivi in tutta la regione; 1.160 di questi sono ricoverati negli ospedali, mentre tutti gli altri sono fortunatamente in cura in isolamento domiciliare. I contagi totali sfiorano oggi quota 486mila, mentre sono circa 420mila le guarigioni notificate dall’inizio della pandemia; sono 9.255 i deceduti.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto anche la campagna vaccinale, nella giornata di ieri, aggiornano dalla Regione, sono state somministrate oltre 51mila vaccini e sono più di 30mila le somministrazioni ai bambini mentre il 39% degli adulti ha effettuato la dose booster, sono 1,8 milioni. Partite anche le prenotazioni per i ragazzi nella fascia 16-17 anni (tutti) e per quelli della fascia 12-15 anni (solo fragili) e sono oltre 25m,ila i prenotati. Da domani sono aperte anche le prenotazioni per i 5 hub che lavoreranno in notturna “con un incremento di 5mila posti al giorno e con disponibilità immediata dal 30 dicembre” fa sapere l'assessore regionale alla Snità del Lazio, Alessio D'Amato.