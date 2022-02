Coronavirus, nel Lazio 2.324 nuovi casi e 13 decessi. In un mese dimezzati gli attuali positivi

Scende, come ogni lunedì, il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio in conseguenza di un numero più basso di tamponi che vengono effettuati nel fine settimana. E sono 2.324 i nuovi casi comunicati dalla Regione oggi, lunedì 28 febbraio, con il bollettino quotidiano, 1.576 in meno rispetto a ieri. Ma si tratta comunque di un dato che risulta più basso di quello di lunedì scorso quando le positività erano state 3.121, mentre in quello precedente ancora (il 14 febbraio) erano state 3.659. I test che sono stati effettuati ieri dalle Asl locali, nelle farmacie e nei laboratori sono stati 30.936, di cui 6.630 molecolari e 24.306 antigenici; il rapporto tra positivi e tamponi è oggi del 7,5%, tra i più bassi delle ultime settimane.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Torna a crescere, invece, il dato dei decessi e sono 13 quelli resi noti dalla Regione, nessuno dei quali nella provincia di Latina; le guarigioni sono state poi 7.968 nelle scorse 24 ore, mentre cresce leggermente il dato dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono oggi 1.412 (22 in più in un giorno) e sono 122 le terapie intensive occupate (-4).

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, questi sono 1.897 nella provincia di Roma, di cui 1.201 sono solo nella Capitale, e sono 427 nel resto della regione: la maggior parte, 319, sono stati accertati nel territorio ciociaro e 76 in quello pontino mentre altri 18 contagi sono stati riscontrati dalla Asl di Rieti e 14 da quella di Viterbo. Undici decessi sono stati infine registrati a Roma e 2 in quella di Frosinone.

Coronavirus Lazio: i bollettino di oggi 28 febbraio

Scende sotto la soglia dei 140mila il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio che ad inizio mese erano invece più del doppio, pari a 287.015. I ricoverati totali sono ad oggi 1.534, 745 in meno rispetto al dato del 1° febbraio (erano 2.279). Nelle scorse 24 ore, poi, 5.677 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare in cui si trovano ancora poco meno di 137mila contagiati (nella tabella in basso tutti i dati).