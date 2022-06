Coronavirus: nel Lazio più di 11mila contagi in un giorno, il dato più alto dalla fine di marzo

Impennata della curva dei contagi da coronavirus su base giornaliera nel Lazio, come spesso accade il martedì: nel bollettino di oggi, 28 giugno, della Regione sono infatti riportati 11.171, il dato più alto registrato negli ultimi tre mesi. Va specificato, però, che anche il numero dei test effettuati è salito rispetto ai giorni precedenti, tanto da mantenere stabile il rapporto tra positivi e tamponi. I test sono stati infatti 47.030 in totale in tutte e cinque le province con un rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene sul 23,7%.

L’appello dell’assessore D’Amato

Quello di oggi, come detto, è il dato più alto dal 29 marzo scorso. “Rinnovo l’appello agli over 80 a fare la quarta dose, all’utilizzo della mascherina dove non è possibile mantenere il corretto distanziamento e ad aumentare la copertura con anticorpi monoclonali e antivirali” ha deto l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, tornando a rivolgersi direttamente ai cittadini del Lazio.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Per quanto riguarda tutti gli altri dati che sono riportati nel bollettino, è in lieve calo il numero dei ricoverati: sono 9 in meno i positivi nei reparti ordinari degli ospedali rispetto alla giornata di ieri, con un totale che scende a 588, mentre restano 51 le terapie intensive occupate. Nelle ultime 24 ore sono stati 8.530 i positivi invece a cui è stata notificata la guarigione dal Covid-19 e 5 i decessi.

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo quale è ora la situazione nelle singole province del Lazio. Partiamo innanzitutto con il dire che tutte rispetto ai giorni scorsi hanno fatto registrare un aumento del numero dei casi giornalieri. In quella di Roma sono stati accertati 8.448 contagi, pari al 75,6% del totale di oggi e di cui 6.252 sono concentrati nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 2.309, nella Asl Roma 2 sono 2.298, nella Asl Roma 3 sono 1.645, nella Asl Roma 4 sono 207, nella Asl Roma 5 sono 881 e nella Asl Roma 6 sono 1.108). Nel resto della regione si contano 2.723 nuovi positivi di cui 1.189 sono nel territorio pontino e 868 in quello ciociaro; altri 412 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo, mentre 254 da quella di Rieti. I cinque decessi sono stati registrati tutti nella Capitale.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 28 giugno 2022

Sulla base dei dati di oggi, si aggiorna la situazione generale nel Lazio dove aumenta il numero degli attuali positivi che sono più di 141mila; la maggior parte di questi fortunatamente non necessita di ospedalizzazione ed è in cura in isolamento domiciliare a casa, mentre 639 sono i ricoverati nei vari reparti (in basso i dati del bollettino di oggi).