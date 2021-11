Coronavirus, nel Lazio 1.255 nuovi casi, 4 i decessi. Al 3% il rapporto tra positivi e tamponi

Nel Lazio sono 1.255 i nuovi casi di coronavirus oggi, domenica 28 novembre: il dato reso noto dall’Assessorato alla Sanità della Regione con il consueto bollettino è stabile rispetto a ieri (51 contagi in più), ma a fronte di un numero più passo di tamponi che in totale sono stati 41.503, di cui 14.883 molecolari e 26.620 antigenici. Questo fa salire al 3% il rapporto tra positivi e tamponi.

Cornavirus Lazio: tutti i dati

Nel bollettino di oggi sono poi riportati 4 decessi, mentre i guariti nelle scorse 24 ore son stati 664. Aumenta il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali sono 716 (uno in più rispetto a ieri), mentre sono arrivate a 94 le terapie intensive occupate, 5 in più in un giorno. Secondo i dati riportati sul sito Agenas, la percentuale di occupazione dei posti letto in area non critica è dell’11%, mentre in terapia intensiva del 9%.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi nel Lazio, 892 sono stati accertati nella provincia di Roma, di cui 572 solo nella Capitale; gli altri 363 sono nel resto della regione: 156 sono stati riscontrati nel territorio pontino e 103 in quello ciociaro; altri 76 sono invece nella provincia di Viterbo e 26 infine in quella di Rieti. Tutti i decessi sono stati, invece, registrati nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 28 novembre

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: sale ancora il numero degli attuali positivi che sono quasi 19mila, con circa 18mila persone che sono in cura in isolamento domiciliare a casa e circa 800 che sono ricoverate in ospedale. Oltre 421mila, invece, sono i contagi che sono stati accertati nelle cinque province dall’inizio della pandemia, con oltre 393mila guariti; i deceduti sono 8969. Come è cambiata la situazione nel Lazio in un anno? Nel confronto con il bollettino del 28 novembre 2020, nella giornata di oggi ci sono stati 21 decessi in meno e 815 casi positivi in meno. Un anno fa erano 2.636 i ricoverati in area medica in più e 262 in terapia intensiva in più, mentre c’erano 67.534 persone in più in isolamento domiciliare.

La vaccinazione

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state oltre 30mila le somministrazioni con un incremento del 53% rispetto alla settimana precedente. Raddoppiate ieri le prime dosi che sono state oltre 4mila (qui tutti i particolari). Ad oggi sono state oltre 623mila le terze dosi effettuate, pari a oltre il 10% della popolazione.