Coronavirus, balzo in avanti dei contagi nel Lazio, sono 11.430 in un giorno. Dieci i decessi

Come accaduto nella provincia di Latina, anche nel Lazio i contagi giornalieri da coronavirus fanno un importante balzo in avanti. I nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore sono 11.430, 7mila in più rispetto alla giornata di ieri. Questo, in parte, quanto racconta il bollettino di oggi, martedì 29 marzo, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. La nota positiva è il rapporto tra positivi e tamponi che si mantiene stabile al 14,4%. Il numero dei test effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie delle cinque province laziali, infatti, è molto più alto rispetto ieri; nello specifico sono stati in totale 79.252, di cui 12.927 molecolari e 66.325 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati di oggi

Nel bollettino sono poi riportati anche 10 decessi (uno dei quali nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate dalle Azienda sanitarie locali sono state 9.526. Cattive notizie arrivano invece dai ricoverati che sono in aumento nelle ultime 24 ore: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali laziali sono infatti 1.200, ben 42 in più in un giorno, e sale anche il numero dei pazienti gravi con 79 terapie intensive occupate, ben 5 in più.

I contagi e i decessi nelle singole province

Entrando nel dettaglio, i contagi sono in salita in tutte le province del Lazio oggi. In particolare ne sono stati accertati 7.879 nella provincia di Roma, di cui 5.222 sono nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.993, nella Asl Roma 2 sono 1.966, nella Asl Roma 3 sono 1.263, nella Asl Roma 4 sono 555, nella Asl Roma 5 sono 969, nella Asl Roma 6 sono 1.133). Nel resto della regione ci sono 3.551 nuovi casi di cui 1.504 nel territorio pontino e 1.094 in quello ciociaro, mentre 577 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 376 da quella di Rieti. Tre dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e altrettanti in quella di Viterbo, due in quella di Frosinone e gli altri due in quelle di Latina e Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 29 marzo 2022

Sfiora la soglia di 119mila il numero degli attuali positivi oggi nel Lazio (quasi 2mila in più in 24 ore) con 1279 persone che sono al momento ricoverate (47 in più rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 117.720 i contagiati che sono in cura in isolamento domiciliare a casa (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).