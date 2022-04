Coronavirus, nel Lazio 4 morti e 6.533 casi in un giorno. Rapporto tra positivi e tamponi al 16,3%

Così come è accaduto in provincia, anche nel Lazio come ogni domenica la curva dei contagi da coronavirus giornalieri fa registrare una leggera flessione: i casi registrati nelle scorse 24 ore in tutta la regione sono stati 6.533, quasi 2.600 in meno rispetto alla giornata di ieri, ma a fronte di un numero che è leggermente più basso anche per quanto riguarda i tamponi. Dalla Asl, nelle farmacie e nei lavorati sono stati infatti effettuati 40.063 test, di cui 6.361 molecolari e 33.702 antigenici. Sale di oltre un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che oggi, domenica 3 aprile, è del 16,3%.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Con il bollettino di oggi che la Regione ha diffuso nel pomeriggio viene fatto come ogni giorno il punto della situazione anche negli ospedali del Lazio: i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica sono 1.194, uno in più rispetto ieri, mentre diminuiscono i pazienti gravi con 72 terapie intensive occupate, 4 in meno in 24 ore. Secondo i dati Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - l’occupazione dei posti letto nell’area non critica è al 19%, stabile rispetto al giorno precedente, così come le terapie intensive all’8%. Sono poi 4 i decessi oggi, come ieri (nessuno per il quarto giorno consecutivo nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate sono state 6.850. “Rivolgo un appello al ministro Speranza e al Commissario per ripristinare i prezzi agevolati per i tamponi nelle farmacie agli studenti e alle fasce deboli” ha detto oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

I contagi e i decessi nelle singole province

Questo il quadro provincia per provincia in tutto il Lazio: in quella di Roma sono stati accertati 4.840 casi in totale, di cui 3.391 solo nella Capitale; e sempre nella provincia di Roma sono stati registrati anche tutti e 4 i decessi di oggi. Nel resto della regione si concentrano 1.693 contagi: di questi 648 sono nel territorio pontino, 584 in quello ciociaro, 266 sono poi stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 195 da quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 3 aprile 2022

Scende leggermente (perché oggi le guarigioni sono in numero lievemente superiore rispetto ai nuovi casi) il dato degli attuali positivi che sono meno di 130mila e 1.266 sono le persone ricoverate nei vari reparti degli ospedali laziali. Nelle ultime 24 ore sono state 318 le persone che hanno lasciato l’isolamento domiciliare in cui si trovano circa 128mila contagiati (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).