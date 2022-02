Coronavirus, nel Lazio altri 26 morti. I casi sono 11.612, rapporto tra positivi e tamponi dell’11,4%

Sono 11.612 i nuovi casi di coronavirus che sono stati registrati nel Lazio nelle scorse 24 ore; la curva si mantiene pressoché stabile mentre è sempre alto il numero dei decessi. Stabile è anche il numero dei test che sono stati effettuati dalle Asl e nelle farmacie delle cinque province che in totale sono stati 101.576, di cui 24.174 molecolari e 77.402 antigenici mentre il rapporto tra positivi e tamponi è dell’11,4% (ieri era del 10,2%). Questi alcuni dei dati che sono contenuti nel bollettino della Regione che è stato diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 febbraio.

Gli altri dati nel Lazio

Come detto è sempre alto, come accade ormai da giorni, il numero dei decessi: 26 anche oggi, due dei quali nella provincia di Latina. “Nel Lazio l'incidenza è diminuita del 30% su base settimanale, la curva ha cominciato a scendere - ha commentato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato intervenuto alla trasmissione Omnibus su La7 -. I decessi sono l'ultimo dato a calare, come la pressione sulla rete ospedaliera”. Per quanto riguarda proprio i ricoverati, oggi sono 2.104 i pazienti positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, 15 in più in un giorno, mentre scende il numero delle terapie intensive occupate che sono 192 (-4). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è al 33%, al 21% quella nelle terapie intensive. Le guarigioni nelle scorse 24 sono state 13.761.

I contagi e i decessi nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 8.649 sono stati accertati nella provincia di Roma e di questi 5.433 sono solo nella Capitale; quasi 3mila sono invece i casi nel resto della regione: il dato più alto arriva dal territorio pontino che conta oggi 1.231 nuove positività, mentre 798 sono nella provincia di Frosinone, 664 in quella di Viterbo e 270 in quella di Rieti. Due decessi, poi, sono stati registrati rispettivamente nei territori di Latina, Frosinone e Viterbo; tutti gli altri sono nella provincia di Roma.

Il bollettino del Lazio di oggi 3 febbraio 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: anche oggi scende il numero degli attuali positivi - in virtù del numero più alto delle guarigioni rispetto ai nuovi casi - che sono poco più di 281mila: circa 278mila sono le persone che sono in isolamento domiciliare a casa e non necessitando di ospedalizzazione mentre quasi 2.300 sono invece i ricoverati. Ha superato la soglia di 900mila il numero dei contagi totali accertati dall’inizio della pandemia; sono infine circa 625mila le guarigioni, mentre sono 9.900 i deceduti.