Coronavirus, nel Lazio 11 morti e 5.053 casi. Sotto al 10% il rapporto tra positivi e tamponi

Sono 5.053 i nuovi casi di coronavirus oggi, martedì 3 maggio, in tutto il Lazio; questo il dato riportato nel bollettino che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. E scende, dopo diverse settimane, sotto al 10%, con cinque punti percentuali in meno rispetto a ieri, il rapporto tra positivi e tamponi che si attesta sul 9,4% (ieri era del 14,4%). I test totali che sono stati effettuati nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 53.369, di cui 8.830 molecolari e 44.539 antigienici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino, come ogni giorno, sono ripostati anche i decessi, 11 in totale, registrati in tutte e cinque le province; le guarigioni notificate dalle varie Asl, invece, sono state 4.050. Infine i ricoverati: sono 1.145 i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali (5 in più in un giorno), mentre sono 58 le terapie intensive occupate (-1).

I contagi e i decessi nelle singole province

Vediamo ora, come sempre, la situazione nelle singole province: in quella di Roma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.778 nuovi casi, di cui 2.453 sono concentrati nella sola Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 852, nella all Roma 2 sono 936, nella Asl Roma 3 sono 755, nella Asl Roma 4 sono 213, nella Asl Roma 5 sono 523 e nella Asl Roma 6 sono 499). Nel resto della regione se ne contano invece 1.275, di cui 458 nel territorio pontino e 388 in quello ciociaro; altri 244 ne sono poi stati accertati dalla Asl di Viterbo e 185 da quella di Rieti. Cinque dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma, 2 rispettivamente in quelle di Frosinone e Viterbo, uno in ognuna di quelle di Latina e Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 3 maggio 2022

Si aggiorna, sulla base dei dati di oggi, anche il quadro generale nel Lazio: ad oggi sono 153.301 gli attuali positivi in tutta la regione; la maggior parte (152.098) sono persone le cui condizioni non destano preoccupazione e sono quindi in cura in isolamento domiciliare, mentre sono 1.203 i positivi al momento ricoverati. I casi totali sono quasi 1,5 milioni dall’inizio della pandemia (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).