Coronavirus, nel Lazio 5.506 nuovi casi e 10 decessi. Cosa è cambiato in un mese

Continua a mantenersi stabile il numero dei casi di coronavirus quotidiani nel Lazio: sono 5.506 quelli riportati nel bollettino di oggi, sabato 30 aprile, diffuso nel pomeriggio dalla Regione (ieri erano 5.595). Scende sensibilmente, di quasi 3 punti percentuali, il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 14% (ieri era del 16,7%); i test totali effettuati nelle cinque province laziali sono stati 39.131, di cui 8.168 molecolari e 30.963 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino di oggi sono riportati anche 10 decessi registrati in tutta la regione, uno dei quali nella provincia di Latina; le guarigioni notificate, invece, sono state 6.160, anche oggi in numero più alto dei nuovi casi. Scende leggermente ance il dato dei ricoverati: i positivi nei reparti di area non critica sono 1.144 (6 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 62 (-2).

I contagi e i decessi nelle singole province

Ma vediamo ora quale è la situazione nelle singole province. In quella di Roma sono stati accertati 4.063 nuovi casi di cui 2.857 sono concentrati nella Capitale (nella specifico nella Asl Roma 1 sono 1.011, nella Asl Roma 2 sono 1.114, nella Asl Roma 3 sono 732, nella Asl Roma 4 sono 326, nella Asl Roma 5 sono 374 e nella Asl Roma 6 sono 506). Nel resto della regione i contagi sono 1.443, di cui 615 nel territorio pontino e 564 in quello ciociaro; altri 181 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 83 da quella di Rieti. Cinque dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma e 4 in quella di Frosinone, uno come detto in quella di Latina e nessuno nella Tuscia e nel reatino.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 30 aprile 2022

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove ad oggi gli attuali positivi sono 155.636 (664 in meno rispetto alla giornata di ieri). Scende, come detto, anche il numero dei ricoverati che in totale sono 1.206 e anche quello delle persone contagiate che sono in isolamento domiciliare (656 in meno) che in totale sono 154.430 (in basso tutti i dati del bollettino). Ma come è cambiata la situazione in un mese? Il numero dei ricoverati negli ospedali regionali è sceso di 77 unità: alla data del 31 marzo, infatti, i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali erano 1.193 e 77 le terapie intensive occupate (in totale erano 1.270). E’ cresciuto invece il dato degli attuali positivi che un mese fa erano poco meno di 125mila (sono 30.650 in più) come anche quello delle persone in isolamento domiciliare che al 31 marzo erano 123.716 (30.714 in più). In un mese, poi, sono stati quasi 197mila i contagi totali accertati (una media di 6.558 ogni giorno), mentre sono stati 334 i deceduti.