Coronavirus, nel Lazio la curva cresce ancora: 5.843 nuovi casi. In aumento i ricoverati

Si impenna ulteriormente la curva dei contagi da coronavirus che nel Lazio raggiunge un nuovo dato record: sono stati 5.843 (+595 rispetto a ieri) i nuovi casi registrati nelle scorse 24 ore e riferiti dall’Assessorato alla Sanità della Regione che nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 dicembre, ha diffuso il nuovo bollettino. I tamponi che sono stati effettuati sono stati 85.513, di cui 25.240 molecolari e 60.273 antigenici. Sale leggermente rispetto alla giornata di ieri anche il rapporto tra positivi e tampone che arriva al 6,8%.

Gli altri dati

Aumenta in maniera importante anche il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari degli ospedali laziali ci sono oggi 1.127 positivi (ben 57 in più in un giorno), mentre in terapia intensiva sono 150 (+3). Nel bollettino di oggi sono riportati anche il decesso di 6 pazienti, 5 dei quali non erano vaccinati, e 1.219 guarigioni notificate dalle varie Asl. Per quanto riguarda l'uso nelle cure degli anticorpi monoclonali, fa sapere l'assesore regionale alla Sanità Alessio D'amato, nell’ultima settimana è stato registrato un +18% delle somministrazioni.

I contagi nelle singole province

Sfiorano quota 3mila i contagi nella Capitale (sono 2.872) che raggiungo ill totale di 3.834 se si considera l’intera provincia di Roma. Nel resto della regione i casi sono stati 2.009: i dati più alti arrivano dal territorio pontino, dove ne sono stati registrati 734, e dalla provincia di Frosinone con 710 nuove positività; altre 346 ne sono state accertate dalla Asl di Rieti, 219 da quella di Viterbo. Due dei decessi, infine, sono stati registrati nelle province di Frosinone e Rieti, tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino del 30 dicembre nel Lazio

Questa la situazione generale: arrivano quasi a quota 65mila gli attuali positivi in tutto il Lazio: quasi 1300 sono ricoverati mentre circa 63.400 sono in cura in isolamento domiciliare. I contagi totali che sono stati riscontrati nella regione dall’inizio della pandemia sono quasi 497mila; le guarigioni sono quasi 423mila mentre i deceduti sono stati 9.259.

La campagna vaccinale

Proseguono intanto le vaccinazioni: nella giornata di ieri sono state somministrate oltre 60mila dosi. Dall’inizio della campagna pediatrica, sono state più di 35mila le dosi inoculate ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster raggiungendo quasi 2 milioni di dosi. In oltre un anno di campagna vaccinale è stato superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.