Coronavirus, nel Lazio 11.533 nuovi casi e 7 decessi. Sono oltre 290mila gli attuali positivi

Sono 11.533 i nuovi casi di coronavirus che nelle ultime 24 ore sono stati registrati in tutto il Lazio. Il dato aggiornato reso noto dalla Regione con il bollettino di oggi, domenica 30 gennaio. Un numero leggermente più basso di ieri, figlio dei 90.576 test totali che sono stati effettuati, di cui 19.963 molecolari e 70.613 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi è del 12,7% di poco superiore rispetto al dato di ieri (era dell’11,9%).

Gli altri dati nel Lazio

Nel bollettino regionale di oggi sono poi riportati 7 decessi (uno dei quali nella provincia di Latina), mentre le guarigioni che sono state notificate dalle varie Asl locali nelle ultime 24 ore sono state 8.997. Discorso a parte poi per i ricoverati: cresce il numero dei pazienti nei reparti ordinari degli ospedali, che sono 2.146 (24 in più in un giorno), mentre resta stabile il numero delle terapie intensive occupate che sono sempre 204 come ieri. Secondo i dati riportati sul portale Agenas, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica è al 33%, al 22% quella nelle terapie intensive.

Coronavirus, all’ospedale Bambino Gesù muore una bimba di 2 anni

Ma nel report giornaliero della Regione è riportata anche la triste notizia della morte di una bambina di 2 anni che era risultata positiva al Covid-19 e che, arriva dalla Calabria, purtroppo è deceduta all’ospedale Bambino Gesù di Roma. “Oggi è una giornata triste per la scomparsa della piccola proveniente dalla Calabria all'ospedale Bambino Gesù - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - I team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire, la piccola è arrivata in condizioni disperate. Ci sentiamo profondamente addolorati, alla famiglia va tutto il nostro cordoglio” ha poi concluso D’Amato.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, sono 8.682 quelli che sono stati accertati nella provincia di Roma, di cui 5.620 sono solo nella Capitale; altri 2.851 ne sono stati invece registrati nel resto della regione: di questi 1.058 sono nel territorio pontino e 948 in quello ciociaro, mente 550 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 295 da quella di Rieti. Due dei decessi sono, poi, nella provincia di Viterbo, uno in quella di Latina e 4 infine in quella di Roma.

Il bollettino di oggi nel Lazio

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio: sono quasi 292mila a oggi gli attuali positivi in tutta la regione: circa 289mila di questi sono in cura in isolamento domiciliare, mentre più di 2.300 sono ricoverati nei diversi ospedali. I contagi totali hanno quassi raggiunto quota 876mila, mentre sono 574mila le guarigioni totali, quasi 9.800 i deceduti.