Coronavirus, nel Lazio 8.957 nuovi casi e 10 decessi. Rapporto tra positivi e tamponi al 15,5%

Diminuisce nelle ultime 24 ore il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nel Lazio dove, però, aumenta il rapporto tra positivi e tamponi. Questo quanto emerge, tra le altre cose, analizzando il bollettino di oggi, mercoledì 30 marzo, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio. I nuovi casi riportati sono 8.957, quasi 2.500 in meno rispetto a ieri quando in totale erano stati più di 11mila. Sono stati, invece, 57.462 i test effettuati nelle singole Asl, nelle farmacie e nei laboratori, di cui 11.716 molecolari e 45.746 antigenici; il rapporto tra positivi e tamponi è del 15,5%, un punto percentuale in più rispetto a ieri.

Coronavirus Lazio: gli altri dati di oggi

Nel bollettino di oggi sono riportati anche altri 10 decessi (uno dei quali nella provincia di Latina) e 5.912 guarigioni; per quanto riguarda i ricoverati, sono 1.199 i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (uno in meno rispetto a ieri), mentre sono 81 le terapie intensive occupate (+2). Nel commentare il bollettino di oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha ribadito l’importanza, poi, degli antivirali; “sarebbe utile per l’autunno lavorare alla possibilità di prescriverli con il ritiro nelle farmacia” ha detto.

I contagi e i decessi nelle singole province

Guardando le singole realtà, nella provincia di Roma nelle scorse 24 ore sono stati accertati 6.516 nuovi casi di cui 4.247 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.574, nella Asl Roma 2 sono 1.544, nella Asl Roma 3 sono 1.129, nella Asl Roma 4 sono 554, nella Asl Roma 5 sono 763 e nella Asl Roma 6 sono 952). Nel resto della regione i contagi accertati sono stati 2.441: di questi 942 sono nel territorio pontino e 904 in quello ciociaro; altri 333 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 262 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 4 ne sono stati registrati rispettivamente nelle province di Roma e Frosinone, nessuno in quella di Rieti e uno in ognuno dei dei territori di Latina e Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 30 marzo 2022

Ha superato quota 120mila il numero degli attuali positivi (sono 122.034 per la precisione) e sono più di 120.075 le persone contagiate che sono in isolamento domiciliare a casa. I ricoverati secondo il dato aggiornato di oggi sono 1.280. Dall'inizio della pandemia sono stati 1.277.690 i contagi totali accertati e 1.144.893 le guarigioni, mentre 10.763 sono i decessi (in basso tutti i dati del bollettino).