Coronavirus, nel Lazio 1.253 contagi e 10 decessi. Sequenziamenti per intercettare le varianti

Il mese di novembre si chiude con 1.253 nuovi casi di coronavirus nel Lazio: il dato diffuso nel pomeriggio dall’Assessorato alla Sanità della Regione al termine della quotidiana riunione della task-force per il Covid-19 è più o meno stabile rispetto a quello di ieri (+132) ma a fronte di un numero ben più alto di test che sono stati 53.026 (di cui 17.628 molecolari e 35.398 antigenici) che hanno fatto scendere al 2,3% il rapporto tra positivi e tamponi (ieri era del 3,7%).

Coronavirus Lazio: tutti i dati

Nel bollettino di oggi sono poi riportati 10 decessi e 751 guariti. In calo il numero dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 708 (27 in meno in un giorno), mentre resta stabile a 97 il numero delle terapie intensive occupate. “Abbiamo ripreso il livello massimo di sequenziamenti per andare ad intercettare la presenza delle varianti - ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato -. Si stima un valore di Rt in riduzione e di poco sopra l’1”.

Coronavirus Lazio: i contagi nelle singole province

Del totale dei contagi di oggi, 983 sono stati accertati solo nella provincia di Roma, 611 nella Capitale; gli altri 270 sono stati registati invece in tutto il resto della regione: 94 sono nella provincia di Frosinone e 79 in quella di Latina; 70 sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 27 infine da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi sono tutti nella provincia di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 30 novembre

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: sono quasi 20mila gli attuali positivi in tutta la regione mentre da inizio pandemia sono circa 423mila i contagi registrati. Ad oggi degli attuali positivi, circa 19mila sono in cura in isolamento domiciliare a casa, mentre la restante parte risulta ricoverata. I guariti totali sfiorano quota 395mila, mentre i deceduti sono stati 8.984. Se confrontato con il bollettino del 30 novembre, oggi ci sono stati 19 decessi e 336 casi in meno; un anno fa c’erano 2.676 ricoverati in area medica in più e 253 in terapia intensiva in più; c’erano anche 67.523 persone in più in isolamento domiciliare.

La campagna vaccinale

Aperte nella serata di ieri, sono state più di 60mila le prenotazioni per la dose di richiamo del vaccino da parte degli over 18. “Ogni giorno - spiega D’Amato - 4mila cittadini che non si erano mai avvicinati alla vaccinazione stanno facendo il vaccino e questa è una spinta importante alla campagna”. Ieri, in totale sono state oltre 32mila le dosi inoculate, con un incremento del 43% rispetto alla settimana precedente. E da domani raddoppiano le somministrazioni giornaliere delle terze dosi; sono infatti oltre 40 mila i posti ogni giorno disponibili.