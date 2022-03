Coronavirus, marzo si chiude con 9.256 nuovi contagi e 15 decessi in un giorno nel Lazio

Si chiude con 9.256 nuovi casi di coronavirus nel Lazio il mese di marzo che ha conosciuto una ripresa della curva, soprattutto nelle ultime due settimane. Un andamento stabile nelle ultime 24 ore anche se oggi, rispetto a ieri, il rapporto tra positivi e tamponi sale di quasi un punto percentuale e arriva al 16,3%. Questi alcuni dei dati che emergono dal bollettino di oggi, venerdì 31 marzo, che è stato diffuso nel pomeriggio dalla Regione. I test che sono stati effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie delle cinque province sono stati 56.441, di cui 9.278 molecolari e 47.163 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Sale, rispetto all?andamento degli ultimi giorni, il numero dei decessi giornalieri che sono stati 15 (nessuno nella provincia di Latina), mentre le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore sono state 6.289. Leggero calo infine dei ricoverati, compresi i pazienti gravi: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali sono infatti 1.193 (6 in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 77 (-4).

I contagi e i decessi nelle singole province

Ma, per quanto riguarda i contagi, andiamo più nello specifico e guardiamo la situazione in ogni singola provincia: in quella di Roma ne sono stati accertati 6.959, di cui 4.771 nella sola Capitale (nella Asl Roma 1 sono 2.003, nella Asl Roma 2 sono 1.533, nella Asl Roma 3 sono 1.235, nella Asl Roma 4 sono 518, nella Asl Roma 5 sono 765, nella Asl Roma 6 sono 905). Nel resto della regione sono stati riscontrati 2.297 casi di cui 952 nella provincia di Latina e 762 in quella di Frosinone; altri 378 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 205 da quella di Rieti. Tredici dei decessi, infine, sono stati registrati nella provincia di Roma e 2 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 31 marzo

Sfiora quota 125mila il numero degli attuali positivi nel Lazio; di questi 1.270 positivi sono ricoverati nei vari reparti degli ospedali, 10 in meno rispetto alla giornata di ieri. Non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliare quasi 124mila persone, quasi 3mila in più in 24 ore (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).