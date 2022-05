Coronavirus: 4.759 nuovi casi e 15 decessi nel Lazio. Sono 1.229 i positivi ricoverati

Scende sotto la soglia dei 5mila giornalieri il numero dei contagi da coronavirus di oggi, mercoledì 4 maggio, nel Lazio: il dato riportato nel bollettino che nel pomeriggio è stato diffuso dalla Regione. I casi, nel specifico, sono 4.759 e sono stati accertati sulla base di 39.390 test totali effettuati, di cui 10.299 molecolari e 29.091 antigenici. Sale di oltre un punto percentuale il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 12%

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Nel bollettino, come ogni giorno, sono riportati anche tutti gli altri dati che completano la situazione attuale nel Lazio. Per quanto riguarda i decessi sono stati 15, due dei quali nella provincia di Latina, mentre le guarigioni notificate dalle Asl regionali oggi sono in numero superiore rispetto ai nuovi casi, pari a 5.450. Aumenta però il numero dei ricoverati negli ospedali: i positivi nei reparti di area non critica sono 1.171, ben 26 in più in un giorno, mentre sono stabili a 58 le terapie intensive occupate.

I contagi e i decessi nelle singole province

Andiamo a vedere ora, come sempre, la situazione nelle singole province. In quella di Roma si contano in totale 3.183 nuovi casi, di cui 2.157 sono stati accertati solo nella Capitale (nello specifico bella Asl Roma 1 sono 835, nella Asl Roma 2 sono 686, nella Asl Roma 3 sono 636, nella Asl Roma 4 sono 249, nella Roma 5 sono 343 e nella Asl Roma 6 sono 389). Nel resto della regione sono stati riscontrati 1.261 contagi di cui 735 nel territorio pontino e 579 in quello ciociaro; 155 e 152 ne sono stati rilevati rispettivamente dalle Asl di Rieti e Viterbo. Proprio nella provincia di Viterbo, poi, sono stati registrati due decessi, come anche in quella di Latina; a Roma e provincia, invece, le persone che risultate positive purtroppo non ce l’hanno fatta sono 9, mentre nel reatino e nel frusinate c’è stata una sola vittima.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 4 maggio 2022

Si aggiorna il quadro generale nel Lazio: scende, in conseguenza del più basso dati dei nuovi casi rispetto ai guariti, il numero degli attuali positivi che sono meno di 153mila in tutta la regione; la maggior parte di questi (151.366) sono persone contagiate che non necessitano di ospedalizzazione e sono in cura in isolamento domiciliar, mentre sono 1.229 i ricoverati nei vari reparti (in basso i dati di oggi del bollettino).

La campagna vaccinale

Con il bollettino di oggi, come aveva anche fatto nei giorni scorsi durante una visita a Latina, l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato ha rinnovato il suo appello per fare la quarta dose, rivolto agli over 80 e alle persone fragili. “Sono stati inviati 230mila sms a over 80 per ricordare l’importanza della quarta dose di vaccino - ha detto ancora D’Amato -. Si può fare dal proprio medico, in farmacia o prenotando sul portale Salute Lazio”.