Coronavirus, 20 decessi nel Lazio e 3.702 casi. D’Amato: “Prosegue la discesa della curva”

Conferma la sua fase discendente il numero dei ricoverati nel Lazio e i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e comunicati oggi, venerdì 4 marzo, sono in calo rispetto alla giornata di ieri come anche rispetto ad una settimana fa. E' stato diffuso come di consueto nel pomeriggio dalla Regione il bollettino quotidiano in cui sono riportati 3.702 nuovi casi (ieri erano stati 4.771 e lo scorso venerdì 5.029). Il rapporto tra positivi e tamponi oggi scende leggermente ed è del 9,4% (ieri era del 10,2%); i test totali effettuati dalla Asl locali, nelle farmacie e nei laboratori sono stati 39.196, di cui 2.854 molecolari e 26.342 antigenici. “Prosegue la diminuzione dei casi e la discesa della curva” commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Coronavirus nel Lazio: tutti i dati

Come detto sono sempre in calo i numeri legati alla situazione negli ospedali del Lazio: i ricoverati nei reparti di area non critica sono infatti 1.169 e sono 61 in meno in un giorno; diminuisce anche il dato dei pazienti gravi: le terapie intensive occupate ad oggi sono infatti 91, 7 in meno rispetto a ieri. E’ invece sempre alto il numero dei decessi che sono riportati nel bollettino, 20 oggi di cui uno nella provincia di Latina. Le guarigioni, infine, sono più del doppio dei nuovi casi, pari a 8.780.

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizzando la distribuzione territoriale dei contagi di oggi, vediamo che in nessuna Asl il dato giornaliero supera la soglia dei mille. In totale nella provincia di Roma ne concentrati 2.670, di cui 1.710 sono solo nella Capitale (nella Asl Roma 1 sono 561, 657 nella Asl Roma 2, 492 nella Asl Roma 3, 215 nella Asl Roma 4, 334 nella Asl Roma 5 e 411 nella Asl Roma 6). Nel resto della regione i nuovi casi sono 1.032: di questi 413 sono nel territorio pontino e 386 in quello ciociaro; altri 144 ne sono poi stati accertati dalla Asl di Viterbo e 89 da quella di Rieti, Quattro dei decessi sono poi stati registrati in maniera equa nelle quattro province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, mentre tutti gli altri sono in quella di Roma.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 4 marzo

Sfiora quota un milione e 100mila il numero dei contagi totali che sono stati accertati in tutto il Lazio dall’inizio della pandemia, mentre ad oggi sono circa 117mila gli attuali positivi; di questi 1.260 necessitano di ricovero presso strutture ospedaliere. Nelle ultime 24 ore più di 5mila laziali hanno invece lasciato l’isolamento domiciliare in cui si trovano quasi 116mila persone che sono al momento ancora contagiate (nella foto in basso tutti i dati).