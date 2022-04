Coronavirus, quasi 10mila nuovi contagi in un giorno nel Lazio. I decessi sono 10

Fa un repertino balzo in avanti il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nelle ultime 24 ore, a causa soprattutto del più alto numero di test che sono stati effettuati rispetto ai dati di questi ultimi registrati nel fine settimana. Sale anche il rapporto tra tamponi e positivi tornando sui valori della scorsa settimana al 15,9% (ieri era del 13,9%), ma i nuovi casi accertati sono stati 9.903, oltre 6mila in più rispetto a ieri. I test totali effettuati dalle Asl, nei laboratori e nelle farmacie del Lazio, però, sono stati 62.236 (ieri erano stati 27.494), di cui 9.315 molecolari e 52.921 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Nel bollettino di oggi, martedì 5 aprile, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio come ogni giorno, sono riportati 10 nuovi decessi (di cui uno nella provincia di Latina) e 4.306 guarigioni notificate dalle Aziende sanitarie locali. Cala, poi, il numero dei ricoverati, anche se aumenta quello dei pazienti gravi: i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali sono ad oggi 1.146, ben 51 in meno rispetto alla giornata di ieri, ma sono 78 le terapie intensive occupate, 5 in più in 24 ore.

I contagi e i decessi nelle singole province

Andando più nello specifico vediamo quale è la situazione oggi nelle singole province del Lazio: in quella di Roma sono stati accertati 7.109 nuovi casi di cui 4.636 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.864, nella Asl Roma 2 sono 1.596, nella Asl Roma 3 sono 1.176, nella Asl Roma 4 sono 479, nella Asl Roma 5 sono 1.005 e nella Asl Roma 6 sono 989); nel resto della regione ne sono stati riscontrati invece 2.794 di cui 1.071 nel territorio pontino e 858 in quello di Frosinone, mentre altri 587 positività sono state rilevate dalla Asl di Viterbo e 278 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, tre ne sono stati registrati nella provincia di Roma e altrettanti in quella di Frosinone, due nella Tuscia, e uno rispettivamente nelle province di Latina e di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 5 aprile 2022

Continua a crescere, e supera quota 133mila, il numero degli attuali positivi in tutto il Lazio; fortunatamente la maggior parte, quasi 132mila, non necessitano di ospedalizzazione e sono in isolamento domiciliare a casa, mentre 1.224 sono i pazienti al momento ricoverati nei vari reparti degli ospedali della regione (in basso il bollettino con tutti i dati aggiornati).