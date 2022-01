Coronavirus, nel Lazio 16.464 nuovi casi e 14 decessi. D’Amato: “Pressione su ospedali dovuta ai no vax"

Esplodono i contagi nel Lazio: nelle ultime 24 ore sono stati 16.464 i nuovi casi di coronavirus registrati (7.087 in più rispetto a ieri), il dato più alto di sempre dall’inizio della pandemia. E’ cresciuto anche il numero dei tamponi effettuati che sono stati in totale 110.297, di cui 32.839 molecolari e 77.458 antigenici. Un record di casi e test a cui però fa seguito anche un aumento del rapporto tra positivi e tamponi che dall’8,3% di ieri arriva oggi al 14,9%.

Gli altri dati

E nel bollettino di oggi, mercoledì 5 gennaio, sono riportati anche 14 nuovi decessi, mentre le guarigioni che sono state notificate dalle Asl laziali sono state 1.209. Discorso a parte per i ricoverati, il cui numero continua a crescere sia nei reparti ordinari, dove ad oggi sono 1.301 (19 in più in un giorno), che nelle terapie intensive dove i positivi sono 176 (ben 13 in più in 24 ore). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, aggiornati al 4 gennaio, è arrivata al 20% l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica degli ospedali del Lazio, un punto percentuale in più rispetto a ieri, mentre è stabile al 17% quella delle terapie intensive. “La pressione su ospedali e operatori sanitari - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato - è dovuta principalmente a no-vax. Auspico che si valuti l’obbligo vaccinale”.

I contagi nelle singole province

Numeri importanti che arrivano oggi da tutte le province del Lazio: in quella di Roma i casi totali accertati sono stati stati quasi 13mila (12.948 nello specifico), di cui 7.764 solo nella Capitale. Nel resto della regione i contagi sono 3.516 di cui 1.034 nel territorio pontino, mentre altri 959 sono stati riscontrati dalla Asl di Frosinone, 501 da quella di Rieti e 1.022 da quella di Viterbo. Tre decessi, poi, sono stati registrati nelle province di Frosinone, Latina e Rieti; tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino di oggi 5 gennaio nel Lazio

Aumenta in maniera esponenziale il numero degli attuali positivi che sono quasi 118mila ad oggi nel Lazio: circa 2mila sono i ricoverati nei vari reparti degli ospedali, mentre la stragrande maggioranza dei contagiati sono in cura in isolamento domiciliare. Oltre 557mila sono invece i casi totali accertati dall’inizio della pandemia nella regione, con quasi 430mila guarigioni e 9.335 deceduti.