Coronavirus, 7.782 nuovi casi e 9 decessi nel Lazio. Più di 135mila gli attuali positivi

Pur rimanendo su dati elevati e con un rapporto tra positivi e tamponi che sfiora ancora il 15%, nelle ultime 24 ore scende leggermente il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nel Lazio. Nel bollettino diffuso dalla Regione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 aprile, ne sono riportati 7.782, oltre 2mila in meno rispetto alla giornata di ieri, registrati a fronte di 52.709 test totali, di cui 9.796 molecolari e 42.913 antigenici. Scende di più di un punto percentuale anche il rapporto tra positivi e tamponi che è del 14,7% (ieri era del 15,9%).

Coronavirus Lazio: tutti gli altri dati

Con il report di oggi, la Regione dà notizia anche di altri 9 decessi nel Lazio (nessuno nella provincia di Latina) e di 5.383 guarigioni che sono state notificate dalle Asl nelle ultime 24 ore; si registra anche un leggero aumento del numero dei ricoverati negli ospedali: sono 6 in più i positivi nei reparti ordinari, che in totale sono 1.152, e ci sono 3 pazienti gravi in più nelle terapie intensive che sono occupate per un numero pari ad 81.

Antivirali dai medici di famiglia

“Bene il ministro Speranza su prescrizioni dei medici di medicina generale degli antivirali”: questo il commento dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato dopo le parole di Speranza intervenuto al Question time alla Camera sulle iniziative per un'adeguata diffusione del farmaco antivirale Paxlovid per il trattamento di Covid-19, anche avvalendosi della rete delle farmacie territoriali e dei medici di medicina generale. “Stiamo lavorando, ora che abbiamo più dosi a disposizione, alla territorializzazione, con l'idea di consentire la prescrizione ai medici di medicina generale per un accesso capillare. Proprio nella giornata di ieri la Commissione tecnico scientifica di Aifa ha iniziato il lavoro” ha detto il ministro della Salute.

I contagi e i decessi nelle singole province

Per quanto riguarda i contagi e i decessi delle ultime 24 ore, ci soffermiamo sulle varie situazioni territoriali. Nella provincia di Roma sono stati accertati 5.720 nuovi casi di cui 3.898 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.532, nella Asl Roma 2 sono 1.268, nella Asl Roma 3 sono 1.089, nella Asl Roma 4 sono 396, nella Asl Roma 5 sono 670, nella Asl Roma 6 sono 756). Nel resto della regione ne sono stati riscontrati 2.062 di cui 782 nel territorio pontino e 707 in quello di Frosinone, mentre altri 320 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 253 da quella di Rieti. Otto decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e uno nella Tuscia.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 6 aprile 2022

Questo il quadro aggiornato in tutto il Lazio: ha superato quota 135mila il numero degli attuali positivi, con 1.233 persone che necessitano di ospedalizzazione e sono ricoverate nei vari reparti (9 in più oggi); la maggior parte dei contagiati sono fortunatamente in isolamento domiciliare a casa, più di 134mila, quasi 2.400 in più rispetto alla giornata di ieri (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).