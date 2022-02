Coronavirus, nel Lazio 8.483 casi e 9 decessi. D’Amato: “Senza vaccino il Covid può fare molto male”

Per il secondo giorno consecutivo i casi giornalieri di coronavirus sono sotto la soglia dei 10mila nel Lazio, confermando dunque, come accade anche a livello locale nella provincia di Latina, l’andamento in discesa della curva. I contagi sono stati 8.483 - domenica scorsa erano stati 11.533 - a fronte di 79.263 test totali che sono stati effettuati sia dalle Asl che nelle farmacie e nei laboratori - una settimana fa erano stati circa 90mila - per un rapporto tra positivi e tamponi che è del 10,7%.

D’Amato: “Senza vaccino il virus può fare molto male”

“Da remoto e in isolamento - ha detto l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato che ha scoperto ieri di essere positivi al Covid-19 - voglio ricordare l’importanza della vaccinazione per coloro che ancora non l’avessero fatta. Non perdere tempo, il virus è subdolo e senza vaccino può fare tanto male. Prosegue il trend in discesa - ha poi aggiunto D’Amato - per il secondo giorno di seguito sotto i 10mila casi e sono 3mila i casi in meno rispetto a domenica della scorsa settimana”.

Gli altri dati

Dopo giorni scende il numero dei decessi giornalieri: sono 9 oggi, domenica 6 febbraio, quelli che sono stati comunicati dalla Regione con il consueto bollettino, mentre le guarigioni notificate sono state 8.109. Stabile invece il dato dei ricoverati: i positivi nei reparti ordinari degli ospedali sono 2.060 (uno in meno in un giorno), mentre le terapie intensive occupate sono 196 (+1).

I contagi e i decessi nelle singole province

Sono in calo in tutte le province del Lazio i dati odierni sui contagi: in quella di Roma ne sono stati accertati 6.254, di cui 3.917 solo nella Capitale. Nel resto della regione i nuovi casi sono stati 2.229: nello specifico nel territorio pontino i nuovi casi sono stati 879, 713 in quello ciociaro; altri 472 ne sono stati riscontrati dalla Asl di Viterbo e 171 da quella di Rieti. Tre dei decessi poi sono stati registrati nella provincia di Frosinone, due in quella di Latina e tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino del Lazio di oggi 6 febbraio 2022

In leggero aumento rispetto a ieri il numero degli attuali positivi che sono ad oggi 278mila: la maggior parte - oltre 276mila - sono in isolamento domiciliare mentre 2.256 sono le persone ricoverate. I casi totali in questi due anni di pandemia sono stati circa 946mila; le guarigioni notificate sono circa 657mila mentre i deceduti sono 9.973.

La campagna vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale: dall’inizio sono state somministrate più di 12,9 milioni di dosi e sono stati superati i 3,6 milioni di richiami arrivando ad una copertura del 75% della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono più di 134mila i bambini con almeno la prima dose.