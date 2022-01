Coronavirus: corrono i contagi nel Lazio, 14.055 in un giorno. Aumentano i ricoverati, 7 i decessi

Per il secondo giorno consecutivo sono sopra la soglia dei 10mila i contagi giornalieri in tutto il Lazio. Sono stati, infatti, 14.055 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato nel bollettino di oggi, giovedì 6 gennaio, che la Regione ha diffuso nel pomeriggio: il numero è comunque in calo rispetto a ieri (-2.409) come è in calo anche il rapporto tra positivi e tamponi che si assesta sul 12,7% (più basso del dato nazionale che è del 19,3%). I tamponi che sono stati effettuati in totale sono 110.297, di cui 32.839 molecolari e 77.458 antigenici.

Scende, rispetto agli ultimi giorni, il numero dei decessi che sono stati 7, mentre aumentano in maniera importante i ricoverati: i postivi nei reparti ordinari sono oggi 1.371, ben 70 in più in un giorno, mentre le terapie intensive occupate salgono a 184 (+8). Secondo i dati riportati sul portale Agenas, e aggiornati al 5 gennaio, sale di due punti percentuali l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva che arriva al 19%, è invece stabile al 20% quella nei reparti di area medica. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 1.598.

I contagi nelle singole province

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono oltre 10mila i contagi accertati nell’intera provincia di Roma (nello specifico 10.520), e 6.757 sono solo nella Capitale; nel resto della regione, invece, se ne contano 3.539: di questi 1.264 sono nel territorio pontino mentre 1.002 ne sono stati accertati nella provincia di Frosinone, 775 nella Tuscia e 494 nel reatino. Due dei decessi sono stati registrati nelle due province di Latina e Frosinone, tutti gli altri in quella di Roma.

Il bollettino di oggi 6 gennaio nel Lazio

Si aggiorna il quadro generale in tutto il Lazio dove ad oggi si contano più di 130mila attuali positivi: la maggior parte, fortunatamente, sono in cura in isolamento domiciliare e non necessitano ospedalizzazione (12.875), mentre 1.555 sono i ricoverati nei vari reparti. I contagi totali dall’inizio della pandemia sono più di 571mila con circa 431mila guarigioni, mentre i deceduti sono stati 9.342.

La campagna vaccinale

La Regione Lazio intanto continua a spingere sulla campagna vaccinale: dalle 14 del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Nella giornata di ieri sono state effettuate oltre 60mila vaccinazioni, mentre quelle riservate ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni sono oltre 52mila in totale, con più del 13% di copertura.