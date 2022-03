Coronavirus: nel Lazio 3.923 nuovi casi, 3 i decessi. In una settimana 305 ricoverati in meno

Sono 3.923 i nuovi casi di coronavirus in tutto il Lazio oggi, domenica 6 marzo, un dato stabile rispetto alla giornata di ieri (appena 11 contagi in meno) e ad una settimana fa (erano 3.900 le positività domenica scorsa). Questo il dato che è stato reso noto dalla Regione che nel pomeriggio ha diffuso il quotidiano bollettino. Scende leggermente rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi che è del 9,5% (ieri era del 10,1%) dopo che nelle scorse 24 ore sono stati 40.908 i test totali effettuati, di cui 6.595 molecolari e 34.313 antigenici.

Coronavirus Lazio: tutti i dati di oggi

Rispetto a quello dei giorni scorsi, diminuisce anche il dato dei decessi: sono tre quelli riferiti dalla Regione con il report giornaliero, e nessuno è stato registrato nella provincia di Latina. Le guarigioni notificate dalle varie Asl sono state invece 5.406. Per quanto riguarda i ricoverati sono in calo nel conteggio totale giornaliero, anche se però è aumentato il numero dei pazienti gravi nelle ultime 24 ore: le terapie intensive occupate, infatti, sono 98, 6 in più rispetto a ieri (ma 28 in meno di una settimana fa), mentre i positivi nei reparti di area non critica degli ospedali laziali sono 1.113 (13 in meno in un giorno e 277 in meno in una settimana).

I contagi e i decessi nelle singole province

Analizzando nello specifico la mappa delle singole realtà, vediamo che sono 2.738 i contagi che sono stati accertati nella provincia di Roma, di cui 1.822 solo nella Capitale (i casi sono 609 nella Asl Roma 1, 680 nella Asl Roma 2, 533 nella Asl Roma 3, 164 nella Asl Roma 4, 328 nella Asl Roma 5, 424 nella Asl Roma 6). Nel resto della regione ne sono invece stati riscontrati in totale 1.185: di questi 438 sono nel territorio ciociaro e 413 in quello pontino mentre altri 197 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 137 da quella di Rieti. Due dei decessi, poi, sono stati registrati nella provincia di Roma e uno in quello di Viterbo.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 6 marzo

Mentre il Lazio viaggia verso la quota di un milione e 100mila contagi totali accertati dall’inizio della pandemia, continua a scendere il numero degli attuali positivi che oggi sono circa 112mila, oltre 31mila in meno rispetto ad una settimana fa. I ricoverarti totali nei diversi rerparti degli ospedali del Lazio sono ancora 1.211 (una settimana fa erano 1.516) mentre nelle ultime 24 ore in circa 1.500 hanno lasciato l’isolamento domiciliare dove ci sono ancora 111.451 contagiati (nella tabella in basso tutti i dati).

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono più di 13 milioni e 260mila le dosi totali somministrate di cui più di 3,8 milioni sono richiami con una copertura della popolazione adulta dell’80%. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145mila i bambini con almeno la prima dose pari al 39%.