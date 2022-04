Coronavirus, nel Lazio ancora 15 decessi e 7.591 casi. D’Amato: “Incidenza e Rt in lieve calo”

Si mantiene su una condizione di stabilità la diffusione del coronavirus nel Lazio: questo quanto emerge dal bollettino della Regione che è stato diffuso nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile. I casi accertati nelle scorse 24 ore sono stati 7.591 a fronte di 51.958 test totali che sono stati effettuati, di cui 9.392 molecolari e 42.566 antigenici. Resta stabile anche il rapporto tra positivi e tamponi che oggi è del 14,6%.

“Incidenza e Rt in lieve calo”: questo l’aggiornamento rispetto ad alcuni parametri che arriva dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’amato. Secondo i dati di Agenas, aggiornati a ieri 6 aprile, invece sale di un punto percentuale l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive che è del 9%, mentre resta del 18% quella nei reparti ordinari. Facendo parlare i numeri, ad oggi sono 1.115 i ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali (3 in più in un giorno), mentre sono 76 le terapie intensive, 5 in meno in 24 ore. Nel bollettino, poi, sono riportati altri 15 decessi (nessuno nella provincia di Latina) mentre le guarigioni notificate sono state 5.220.

I contagi e i decessi nelle singole province

Questa la situazione nello specifico nelle singole province: in quella di Roma sono stati accertati 5.480 nuovi casi di cui 3.624 solo nella Capitale (nello specifico nella Asl Roma 1 sono 1.413, nella Asl Roma 2 son 1.290, nella Asl Roma 3 sono 921, nella Asl Roma 4 sono 484, nella Asl Roma 5 sono 608 e nella Asl Roma 6 sono 764). Sono invece 2.111 i contagi nel resto della regione di cui 838 nella provincia di Latina e 712 in quella di Frosinone, mentre 365 ne sono stati rilevati dalla Asl di Viterbo e 196 da quella di Rieti. Per quanto riguarda i decessi, 12 sono nella provincia di Roma, 2 nella Tuscia e uno in Ciociaria.

Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 7 aprile 2022

Si aggiorna la situazione generale nel Lazio e sfiora oggi quota 138mila il numero degli attuali positivi. In totale sono 1.231 le persone il cui quadro clinico è più complicato e risultano ricoverati, mentre 136.732 contagiati sono fortunatamente in cura in isolamento domiciliare (in basso tutti i dati del bollettino di oggi).